「Care Bears彩虹熊」夢幻登場！威秀影城獨家周邊1／18限量搶購

風靡全球的Care Bears彩虹熊即將襲捲威秀影城！威秀影城攜手Care Bears推出全新限定周邊商品系列，將於1月18日正式開賣。本次系列商品包含爆米花桶造型毯、玩偶飲料杯套盲盒、以及造型手機夾掛繩等三大亮點單品，讓影迷在享受電影之餘，也能將療癒滿分的彩虹熊帶回家收藏。

圖／威秀影城提供

全系列產品以馬卡龍色系設計，低飽和的柔和色彩完美展現治癒氛圍。此次主打的角色包含「Grumpy Bear牢騷小熊」、「Cheer Bear樂觀小熊」以及「Sweet Dream Bear甜夢小熊」。爆米花桶造型毯採用毛絨布料，呈現蓬鬆爆米花質感，內附的毯子繡有角色符號，既舒適又實用；取出毯子後，爆米花桶還能作為收納桶，兼具裝飾性與功能性，吸引眾多粉絲爭相收藏。

圖／威秀影城提供

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另一大亮點是玩偶飲料杯套，採用柔軟毛絨材質搭配精緻刺繡，細節完美還原Care Bears的經典特色。盲盒形式推出的系列包含三款角色，其中「牢騷小熊」更有隱藏臭臉版本，讓粉絲大呼驚喜！此外，造型手機夾掛繩則兼具實用與美觀，輕便設計不僅方便攜帶，還附隱藏式卡夾功能，增添日常便利性。

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威秀影城此次攜手Care Bears推出的獨家周邊商品不僅數量有限，更是收藏迷夢寐以求的必搶單品。1月18日起正式開賣，粉絲們務必提早排隊，搶先入手這波療癒系周邊吧！