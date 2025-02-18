頂級進口家居品牌Baker-McGuire貝克傢俱，打造傢俱美學與風格空間一站式服務

頂級進口傢俱品牌Baker-McGuire 貝克傢俱 推出2025色彩風格定義家居美學新趨勢

迎接全新一年以「自然療癒、復古經典、奢華金屬、藝術火花」為主題，定義年度家居色彩風格趨勢，為每個家帶來溫暖與能量。

傢俱美學與風格空間一站式服務 打造風格雅居空間

Baker-McGuire_旗艦店門市照片。圖片來源｜貝克傢俱

Baker-McGuire貝克傢俱台灣旗艦店，除了展現融合經典與現代設計的各種風格系列頂級傢俱之外，為了滿足品味人士對質感生活的講究追求，更獨家引進被《紐約時報》譽為「書本界柏金包」的ASSOULINE精裝書品牌，設立台灣唯一的品牌專區，陳列豐富多元的系列精裝書及香氛產品。此外，旗艦店內更匯集眾多國際知名品牌，如與法籍攝影師合作的VERONESE gallery 藝術攝影作品、享譽全球的 MICHELUZZI GLASS 義大利博物館級玻璃藝術花器、深受歡迎具設計感及趣味性、吸引眼球的 L'Objet 、Pols Potten 等潮流藝術傢飾品牌，以及精緻細膩製作精良的寢具品牌 Ann Gish、機能布料 PERENNIALS，顧問團隊以卓越的軟裝產品整合能力，為客人量身訂製提供客製化、個性化的一站式空間方案配置規劃，服務對象涵蓋私人住宅、商業空間、沙龍會所及建案社區公設等。從傢俱、傢飾、燈飾、抱枕，乃至書籍、香氛、藝術掛畫等，為顧客嚴選優質產品，省去顧客在尋找理想家飾上的時間與精力。

色彩趨勢亮點：四大主題定義未來美學

呼應國際權威色彩機構的趨勢，包括 Pantone 的「Mocha Mousse 摩卡慕斯」、日本色彩協會 JAFCA 的「Horizon Green」、以及美國油漆品牌 Benjamin Moore 的「Cinnamon Slate 肉桂灰岩」， Baker-McGuire 貝克傢俱精選四大色彩風格主題「自然療癒調、復古經典調、奢華金屬調、藝術火花調」，結合經典設計與現代需求，展現多元且個性化的家居美學，並且參考設計界也常被運用的日本傳統色彩 Nippon Colors，靈感源自日本四季自然景象、動植物與日常食物的深刻啟發。這些色彩不僅融入古典文學、藝術與服飾設計，更以自然療癒的柔和色調，帶來平靜而和諧的氛圍。

Baker-McGuire_藝術火花調_Assouline Red_Carnelian Sofa。圖片來源｜貝克傢俱

Wave Sofa 銀鼠白的溫潤質感與摩卡棕 Oasis Sectional Sofa則透過低背設計詮釋舒適與自然療癒調的和諧。復古經典調的深邃色彩展現低調奢華與文化底蘊，Queen Anne Arm Chair 栗梅色輪廓與 Eva Chair 鳩羽鼠色調，將古典與現代美學完美融合。奢華金屬調的光澤質感引領時尚潮流，Reese Console Table 的香檳金光澤與 Facet Chest 的奢華金黃銅金字塔造型，彰顯精緻工藝與未來感，為空間增添高貴氣息。藝術火花調的藝術色彩搭配激發活力與個性。Carnelian Sofa 的經典Assouline Red與JAFCA年度色藍調綠的Mediterraneo Chair，為空間注入生活火花，傳達豐富的藝術魅力。

Baker-McGuire_奢華金屬調_奢華金__Facet Chest。圖片來源｜貝克傢俱

Baker-McGuire_復古經典調_鳩羽鼠_Eva Chair。圖片來源｜貝克傢俱

Baker-McGuire_藝術火花調_藍調綠_Mediterraneo Chair。圖片來源｜貝克傢俱

作為全方位空間美學整合專家，傢俱美學與風格空間配置，都是在為居住者量身規劃，不只是美感，更以符合屋主的習慣與需求，做到真正地舒適實用。Baker-McGuire貝克傢俱以人為本，透過了解客戶需求喜好，打造一個充滿溫度與記憶的生活場域，為每一位客戶打造一個充滿幸福與回憶的家。

Baker-McGuire 貝克傢俱台中旗艦店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段389號

電話：04-2258-0885

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