全支付「後發先至」排名前三！挾先天獨佔優勢外，還做對2件事：電支雞可買基金+日本跨境「嗶經濟」

台灣電子支付市場方興未艾，群雄並起搶攻「嗶經濟」大餅，儼然進入戰國時代，由全聯百分之百投資的全支付於2022年9月正式上線，全聯董事長林敏雄面對早已進入市場的多家競爭對手完全沒在怕，甚至自信滿滿下戰帖喊出「估一年燒5億，目標5年打平」。

全支付自2022年成立上線，拿到電子支付執照短短不到2年時間，會員數就突破500萬大關，穩坐台灣電子支付市場第三大位。圖為全支付日本跨境支付，圖片來源｜全支付

全支付總經理游金榮接受《欣傳媒》專訪指出，全支付30歲以下的年輕用戶比例大幅提升，使用者結構有明顯年輕化趨勢。圖片來源｜記者許家禎攝

全支付上線2年，會員結構大改變！

原本大家不看好全支付以全聯「婆婆媽媽」為主體的基礎，質疑「菜籃族會用電子支付嗎？」但事實上，從上線到現在不到2年，會員數就突破500萬大關，且會員樣貌已大大轉變！全支付總經理游金榮接受欣傳媒專訪指出，會員女男占比，從原本約7:3，到今年2024年變成56:44，男性用戶增加，且30歲以下的年輕用戶比例大幅提升，使用者結構有明顯年輕化趨勢。

全支付特別著重在年輕族群常用的消費場域，整體會員平均年齡已降至30歲左右，同時攜手日本軟銀旗下電子支付龍頭PayPay合作跨境支付，讓全支付在日本境內也可使用。圖為日本通路使用狀況。圖片來源｜全支付

游金榮指出，近年來全支付積極拓展多元支付場景，特別著重在年輕族群常用的消費場域。例如進軍日本跨境支付市場，並在各大校園周邊商圈、連鎖飲料品牌布局。同時也策劃了多項年輕族群喜愛的行銷活動，像是開學季、飲料季、電商購物季等主題活動。這些努力反映在會員結構上，整體會員平均年齡已降至30歲左右，顯示全支付不只是支付工具，更逐漸融入年輕人的日常生活場景。

另外，全台會員分布，不像同業可能集中在北北基桃、新竹、台中、高雄等都會區，全支付有全台1200家全聯門市為據點，又有超市店員夥伴們在前線衝刺。游金榮指出，現在全支付會員遍布全台，光是彰化就有50、60家全聯，等於非都會區的戰場全都先拿下，再深入擴張各地方的消費使用通路，目前全台已有30萬可支付據點，相信未來更能遍地開花。

全支付全台會員分布，不像同業可能集中在北北基桃、新竹、台中、高雄等都會區，全支付有全台1200家全聯門市為據點，且全台已有30萬可支付據點。圖片來源｜擷取自全支付官網

原本電支同業需要花上4、5年經營的500萬會員，全支付只花2年時間就達到，成為台灣電支市場排名第三位，僅次於一卡通與街口支付，後發先至的作戰速度，除了擁有母公司的基礎優勢外，全支付還有2個成功關鍵點！

電子支付也能小額投資！普惠金融「電支雞」驚豔市場

全支付總經理游金榮坦言，目前台灣的電子支付市場發展空間還很大，全支付與同業們一樣都還在做基礎建設的工程布局，也就是讓線上線下的支付消費場域更廣更深，包括擴及生活日常的水電、瓦斯繳費，學費、交通罰單繳交等服務，但最特別的是全支付平台還做小額理財投資！

「我們一直想納入普惠金融！原因是消費跟理財和儲蓄有關」游金榮指出，其實投資理財不僅限於有錢人，而許多年輕人知道得太晚。投資理財是儲蓄的一種，口袋不深的年輕人或小資族也能小額理財投資，當消費者理財有成增加儲蓄時就能進而帶動消費。

因此全支付攜手與好好證券合作，破天荒推出「電支雞」打出最低新台幣300元就能小額投資驚艷市場，不僅能以電子支付收付款項，申請帳戶、確認身分到開通使用，全支付平台一站搞定，同時提供零錢存、定期存兩種投資方式，讓用戶在消費過程養成投資習慣，用電子支付帳戶就可以進行基金買賣。

看準消費與儲蓄鎖在同一個平台上更能鞏固品牌忠誠度，再加上解決年輕人投資理財嫌麻煩的痛點，「電支雞」推出一年多以來，已設定基金交易人數近3萬人，且將近70%使用者為20歲到40歲，截至2024年11月底，季增約7000人左右，且仍在持續快速成長中。

至於投資報酬率，游金榮透露他個人的投資理財報酬率達14%，他們甚至收到用戶回饋可以做到20%以上。但他強調，「重點不是要靠這個大富大貴，而是適時給予投資理財儲蓄的機會，做『普惠金融』也是企業社會責任的一環」。

日本這樣用全支付最划算！海外市場突圍：下一站韓國

全支付除了納入投資理財服務，拉大與同業的差異性之外，另一個戰場──海外市場日本也傳捷報。看好國人最喜歡日本旅行，2024年2月全支付攜手日本軟銀旗下電子支付龍頭PayPay，前進日本跨境支付市場，在日本有上百萬間合作店家，包括便利商店、連鎖超市、藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等通路，甚至神社參拜或是看牙醫、計程車都可以使用。

全支付與日本軟銀旗下電子支付龍頭PayPay合作，在日本不只一般通路可以使用，就連計程車也暢行無阻。圖片來源｜全支付

游金榮指出，台灣遊客不用問，只要看到PayPay的logo就能使用，且場域包括各大熱門景點，像是淺草寺、周邊的人力拉車或是晴空塔，其中晴空塔觀景台、伴手禮、餐飲幾乎整棟都可使用，且筆筆消費享回饋、比現鈔匯率更優惠、跨境免1.5%手續費、免換現金免找零，整體消費者體驗非常好。

全支付與日本軟銀旗下電子支付龍頭PayPay合作，只要看到PayPay的logo就能使用。圖片來源｜全支付

至於回饋部分更是「大放送」強調要讓使用者絕對有感！秋冬日本跨境服務部分，打出使用全支付先享基本回饋17%，包含跨境主活動5%、單筆消費滿600元加碼9%、帳戶付款活動1.5%無上限、海外交易手續費1.5%，若指定銀行再加碼最高則可享25%回饋。

全支付前進日本跨境支付市場，在日本有上百萬間合作店家，連計程車也可以使用。圖片來源｜全支付

游金榮指出，普及度的擴展與消費者體驗的提升，全支付自2024年初推出日本跨境支付服務以來，相較同業成長趨緩或是持平，全支付交易逐月成長，最新數據顯示，不論是交易額或是不重複使用人次仍在持續成長，2024年第4季日本跨境支付交易金額季增9%，赴日消費不重複使用人次更有13%的增長，成長動能持續看漲！

全支付自2024年初推出日本跨境支付服務以來，相較同業成長趨緩或是持平，全支付交易逐月成長。圖片來源｜全支付

至於跨境服務第二站？游金榮表示，東南亞如泰國、港澳都有在觀察，主要考量還是行動支付環境成不成熟，下一站已確定國人喜愛旅遊的韓國，主要針對超商、餐廳甚至是醫美，請大家拭目以待，全支付將帶給消費者最便利的「嗶生活」！

欣傳媒 許家禎 https://www.xinmedia.com/article/302565