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「多1味」迎財神更靈驗！初四禁忌總複習　做了「這6件事」可能會後悔一整年

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
大年初四迎財神。圖／基隆護國城隍廟提供
大年初四迎財神。圖／基隆護國城隍廟提供

初四禁忌一次看！新年好運不踩雷，來到農曆大年初四「迎財神」，除了請財神進門外，記得別做「這6件事」，以免沒顧到細節，就接收不到財神庇佑囉！

⬤ 不出遠門

傳聞灶王爺會在初四這天查戶口，因此建議勿遠行、出遠門。

⬤ 不使用針線

傳統習俗認為針帶有煞氣，縫補衣物又象徵補破洞，預示一年都會一直補，年節期間最好避免使用。

⬤ 禁小氣

接神不宜吝嗇，特別是在迎財神日更建議將好吃的東西或拜完的禮品分送給親朋好友，有望受到財神爺眷顧。

⬤ 爐灶不可髒亂

初四有「吃折羅」的習俗，也就是將過年期間剩餘的年菜製成大雜燴，家人齊聚把飯菜吃光以願整年衣食富足，爐灶也應保持乾淨，勿堆放雜物。

⬤ 不可在廚房爭吵

為避免觸怒灶神，切記不可在廚房爭吵或罵小孩。

⬤ 不可在廚房裸體

灶神是掌管廚房的神明，勿在初四這天於廚房裸體或更衣。

圖／摘自Ingimage
圖／摘自Ingimage

此外，除避免以上6項禁忌外，迎接五路財神的供品更有所講究，備齊雞、豬、魚等三牲、酒菜與水果，以及財神愛吃的甜食，像是年糕、發糕或冬瓜糖，水果部分也推薦帶有喜氣意涵的鳳梨、橘子，迎接財神保佑新一年的好運與財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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