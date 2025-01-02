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台北101跨年煙火「緊急取消6000發」 賈永婕揭背後原因：被罵也認了

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賈永婕。 圖／擷自臉書
賈永婕。 圖／擷自臉書

今年台北101的跨年煙火，不僅長達6分鐘，還新搭配了光雕秀，被許多人稱讚是最美的煙火，而董事長賈永婕之後在臉書發文提到，原本還可以更美，但最後則取消了6000發的煙火。

賈永婕談到跨年煙火是她上任董事長後最重要的事，前前後後花了很多的心思，開了無數個會議，調整色彩，佈局花色，音樂，還笑稱施了一點小魔法讓煙火加長加量不加價還多了雷射光束，而這小魔法要等她3年後卸任時再出書揭曉，另外她也透露為了這煙火，還一度作夢夢到「有人把電腦線破壞54321安靜無聲」，只能無奈表示「看看我這陣子的被害妄想症有多重，啊就真的很多人一直來弄我啊」。

另外賈永婕更透露今年煙火本來應該更美的，原本有一個非常精彩的七彩懸浮絢爛煙火，會停留在空中的時間比較長，色彩特別璀璨，總共6000發，煙火也都已經全部進場準備安裝，但當她安全巡視時，因為無法排除掉落的安全疑慮，所以她斷然取消。「因為台北101煙火是世界上少數在都會精華區施放的高樓煙火，施放的難度與危險性超乎大家的想像。煙火必須嚴控花火發射的範圍，落焰區需要完全禁空避免傷害，也要避開噴射到隔壁鄰房。」她堅定表示「做了這麼多的努力是不容許有一絲的風險，我毅然決然的取消了那6000發煙火，有點小遺憾，如果不夠精彩就算被罵我也認了，我還是一樣坦蕩蕩！」

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