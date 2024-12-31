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超商結帳「免刷條碼、報電話」！ 店員推一招新功能 網讚爆「終於改進了」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
民眾購物結帳示意圖。圖／聯合報系資料照
民眾購物結帳示意圖。圖／聯合報系資料照

民眾在各大超商結帳時，為了進行會員集點活動，需要主動報上電話號碼，或拿出手機刷載具等，小小動作仔細思考可能存在著個資外洩的疑慮。近日有一名網友發現超商結帳時更新流程，民眾可以透過一個小螢幕自行輸入，網友們紛紛表示贊同這項新功能服務。

一位男子近日在Threads分享，統一超商最近更新了結帳SOP，當他正要報電話號碼累積會員點數，店員便指了指收銀台旁的一個螢幕說：「可以在這輸入會員電話喔」，讓原PO驚訝「現在可以自行輸入了耶！避免個資外洩，綁定或輸入都很耐斯（nice）啊！」

圖／翻攝Threads@wawa_in_ad
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此分享一出，不少網友紛紛大讚這項新功能「終於有改進了嗎…去超商一律掃會員條碼，每次都要聽到別人的手機很尷尬」、「一直覺得直接報電話號碼很怪」、「真的，我之前有報電話，被有心人士聽到，然後打電話搭訕」、「這個世界已經發展成I人的美好境地了嗎」

甚至釣出了店員回應表示「超商店員路過，這個功能是最近新出的，除了方便，還可以給一些蚊子客人自己輸入，免得說店員耳朵不好。」也有不少超商店員則建議，其實刷條碼和開APP還是方便許多。

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