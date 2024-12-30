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《白白日記》快閃店全新登場！周邊、活動、還有作者簽名會1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／白白日記提供
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12 月療癒盛事來了！全球百萬粉絲熱愛的《白白日記》攜手台北光點羊空間 YOUNG SPACE，於 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 2 月 9 日重磅推出「白白美食郊遊日記」主題限定店。這次快閃不僅帶來全新設計的限定周邊商品，還有白白人偶現身和粉絲同樂，更驚喜邀請到創作者 Darylhochi 親臨台北舉行簽名會，讓這個冬季充滿幸福感！

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《白白日記》的療癒北極熊「白白」，是香港插畫家 Darylhochi 的代表作，憑藉溫暖逗趣的形象席捲全球。此次限定店將推出近百款創意商品，從實用的文件夾、馬克杯，到夢幻的塔羅牌立牌、印有特別圖樣的繪馬應有盡有，更有「本次快閃店特別版領養白白」限量贈送，只要單筆消費滿 NT$1,500 即可帶走！此外，今年 TTF 玩具展大熱的「懷孕白白」也將在店內限量抽選發售，讓粉絲們瘋狂尖叫。

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活動期間限定驚喜不止這些！快閃店還聯名羊毛與花咖啡店推出「白白套餐」，結合荷蘭小鬆餅馬卡龍棉花糖的創意甜點搭配飲品，點套餐還可加購限量熱飲杯，療癒滿分。最讓人期待的高光時刻莫過於 2025 年 1 月 11 日、12 日，Darylhochi 將親臨快閃店舉辦簽名會，首日還有白白人偶陪伴，

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與粉絲一起創造珍貴回憶。

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這個冬天，快來「白白美食郊遊日記」主題限定店，用滿滿的暖心驚喜迎接新年！活動詳情與商品資訊請上官方 Instagram 查詢。

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咖啡 快閃店 棉花糖 馬卡龍 鬆餅

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