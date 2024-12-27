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不愧是五月天！跨年宣布免費開唱 搶票資訊全曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
五月天預告明年夏天將登上台北大巨蛋開唱。圖／相信音樂提供
五月天預告明年夏天將登上台北大巨蛋開唱。圖／相信音樂提供

五月天年底將在桃園開唱，6場演唱會共15萬張票早已售完，不過今（27）日相信音樂宣布跨年當天有免費線上演唱會可看，五月天照慣例陪伴粉絲迎接新年。

相信音樂公布「五月天 2025 線上跨年演唱會」資訊，31日晚上22點25分將在相信音樂YouTube頻道直播，並表示：「1年最美好的結束，5月天陪你跨年倒數，1起線上，1樣難忘，2024好好再見，2025笑笑迎接」。

令人驚喜的是，唱片公司在31日加碼舉辦3場五月天2025線上跨年演唱會「影城特映場 」，邀請粉絲到電影院跨年倒數。五月天寵粉無極限，包括台北場遠百信義A13松仁威秀、台中場台中大遠百威秀以及高雄場高雄大遠百威秀，12月28日將開放歌迷至拓元售票系統限時索票，詳情可至相信音樂臉書。

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