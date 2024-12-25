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韓流帝王不畏寒流！SUPER JUNIOR-L.S.S.淡水跨年首唱
韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.受邀於12月31日擔任「閃耀新北1314跨河煙火」活動壓軸表演嘉賓，一經公佈掀起粉絲熱烈討論。而不僅粉絲期盼偶像到來，成員也心繫「老婆」們，更透露有望提前來台，體驗不一樣的年末行程。
今年接下金門高粱酒代言又在台拍攝實境秀的隊長利特，將再攜手小分隊成員神童、始源於新北淡水首唱跨年。對此利特感到相當期待，表示以往來台開過非常多次演唱會，但終於有機會能在舞台上與大家度過今年的最後一天，雖然不是在倒數的階段時上台，不過能和大家相會絕對是最開心的事。
恰逢台灣進入濕冷的天氣，接待團隊透露有意準備SUPER JUNIOR相當熱愛的火鍋給三位品嚐，至於其他淡水的特色美食，團隊也在秘密研擬準備當中，冀望能帶給成員們驚喜，並體驗到最道地的美味佳餚。
另外，本次主辦單位也特別規劃了「偶像應援區」，使粉絲們能將自行創作的應援物於現場展示。主辦單位也呼籲，由於淡水冬夜氣溫極低，請粉絲千萬不要夜排，以免生病反而不能好好享受與偶像相聚的時光，也會設置等候區提供觀眾安全入場。
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