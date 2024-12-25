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送自己歲末禮物！臺北捷運攜三麗鷗推出「HELLO KITTY站長公仔悠遊卡」限量6000張，同步週邊搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
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2024年歲末年終，臺北捷運與三麗鷗聯名推出夢幻商品「北捷HELLO KITTY站長公仔悠遊卡」，為粉絲帶來驚喜！這款限量版悠遊卡將於12月25日中午12時30分，在捷運商品館忠孝復興店及南京復興店正式開賣，每個售價590元，限量6,000個，每人每次限購4個。對於三麗鷗迷及捷運愛好者來說，這是歲末搶購的必備佳品，錯過可惜，粉絲一定要把握。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
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HELLO KITTY迎接50週年，以北捷站長造型首次跨界合作，為捷運注入全新活力。除站長造型外，還領軍布丁狗、大耳狗、美樂蒂等明星角色，推出超過85款聯名商品。此外，三麗鷗彩繪列車也亮相捷運淡水信義線，讓旅客感受滿滿的童趣陪伴，成為拍照打卡的熱門選擇。

而這款限量「北捷HELLO KITTY站長」悠遊卡以全新3D開模打造，高約5.5公分、寬約4公分，穿上筆挺的站長制服，配有員工識別證及精緻環扣，兼具實用性與收藏價值。不僅可以作為悠遊卡使用，更是引人注目的時尚配件，適合日常通勤或外出旅行攜帶，實用又吸睛。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
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至於捷運商品館也同步推出多款三麗鷗聯名商品，包括彩繪列車組、票卡套、馬克杯與保溫瓶等，滿足粉絲收藏需求。忠孝復興店及南京復興店內還有HELLO KITTY、酷洛米、蛋黃哥等明星角色迎接旅客，搭配精心佈置的打卡熱點，讓每位訪客留下專屬回憶。想一探HELLO KITTY站長風采的粉絲們，準備揪團衝了！

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
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三麗鷗 布丁狗 美樂蒂 蛋黃哥

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