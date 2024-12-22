新北「美麗新淡海影城」宣布12／30暫停營業！ 在地人透露：完全撐不下去

新北市淡水主要百貨地標「美麗新廣場淡海館」於11月中宣告，自12/1起暫停營業，沒料到，同商場建築的「美麗新淡海影城」也傳來歇業消息，於12/20突發出公告，將自12/30起暫時停止營業，引當地人感嘆「終究是撐不下去」。

美麗新影城20日在官網及臉書粉專發出公告「本影城因建築物所有權人宏泰人壽公司與一樓商場經營者之紛爭，致通道受阻嚴重影響經營，將自12月30日起暫時停止營業，謹此感謝廣大消費者支持，希望能在未來102天內有好消息可以跟大家分享」，似乎還有所變化。

圖／翻攝美麗新影城官網

停業消息曝光後，引網友們熱議，不少居民深深表示惋惜，「希望趕快恢復營業，是淡水人的福祉啊，有電影可看，我最喜歡看電影」、「好可惜啊！在那看電影，都不怕擁擠，場場都有包場的感覺」、「終究會倒，時間問題而已」，亦有網友驚訝表示「第102天是4/1愚人節，要確定餒」！