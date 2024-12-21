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直擊／張惠妹大巨蛋開唱周杰倫花籃藏哏 小S又出招！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周杰倫送來花籃。記者林士傑／攝影
周杰倫送來花籃。記者林士傑／攝影

天后張惠妹「ASMR Maxxx」今（21）日起在台北大巨蛋登場，在圈內人緣極佳的她，後台花籃也都是天王天后等級，包括周杰倫、江蕙、小S、羅志祥、蕭敬騰、林俊傑、孫燕姿、陶喆、蕭亞軒等。

周董月初在大巨蛋開唱，當時阿妹現身最後一場包廂，嗨唱3首歌讓現場氣氛嗨到最高點，當時周董說接下來要由她「接棒」在大巨蛋演出，阿妹卻一頭霧水，搞不懂「接棒」的意思，周董今在花牌上幽默寫：「接棒.....就是這個意思啊。」

江蕙則寫：「沒有妳唱不了的歌，沒有妳破不了的蛋，也要謝謝大巨蛋，能孵出阿妹歌聲的，肯定是顆好蛋。」據了解二姐本周不在台灣，下周是否現身令人期待。

而小S花籃一向有哏，這次也不讓人失望，依然用超大字體署名「國際巨星小S」，並寫：「妹～～妳在天花板，有看見倫（指周杰倫）嗎？」

林俊傑則寫下：「這次應該可以儘管跳，跳個三天三夜，儘管震了吧！」動力火車還直接開約：「唱玩約打球喔～」

JJ送來花籃。記者林士傑／攝影
JJ送來花籃。記者林士傑／攝影
孫燕姿送來花籃。記者林士傑／攝影
孫燕姿送來花籃。記者林士傑／攝影
江蕙送來花籃。記者林士傑／攝影
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張惠妹將成為在台北大巨蛋舉辦演唱會的首位華語女歌手。圖／聲動娛樂提供
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小S送來花籃。記者林士傑／攝影
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蕭亞軒送來花籃。記者林士傑／攝影
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