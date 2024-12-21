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張惠妹嗨唱〈三天三夜〉晃動疑慮？台北大巨蛋官方解說建物構造 要大家安心
天后張惠妹在台北大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡迴演唱會，今（21）晚迎來首場登場，一連串金曲，包括在小巨蛋被封唱的經典曲目〈三天三夜〉都將是眾人期待的表演曲目，至於外界關注阿妹屆時嗨唱〈三天三夜〉時的晃動疑慮，台北大巨蛋20日晚間於社群解說巨蛋構造，讓大家放心。
台北大巨蛋20日發文，說明：「一、大巨蛋採用鋼結構構造，強度高、韌性佳、剛性較小。二、上層看台區為大懸臂鋼構造，設有支撐鋼管及V型斜拉鋼梁，確保穩固。三、與臺北101阻尼器抗震原理相同。四、根據計算觀眾同時跳動，最大變位僅為3.75公分在合理安全的範圍內，低於結構允許的6公分！」要大家安心享受〈三天三夜〉，不過也提醒看台歌迷勿倚靠欄杆，並表示：「為了安全起見，也不建議站立欣賞演出唷。」
此外，關於周邊噪音問題，經紀人陳鎮川表示經測試皆在安全範圍內，也透露阿妹也就看台晃動問題請教過國際工程師，得到的答案是安全的。
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