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水豚君陪你看電影！ 威秀影城聖誕系列「卡皮巴拉+好閨蜜、迪士尼飾品盒」萌力滿分

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／威秀影城提供
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聖誕佳節將至，威秀影城帶來滿滿祝福與驚喜！ 特別推出兩款限定商品—「聖誕版卡皮巴拉」與「迪士尼聖誕飾品盒」，自即日起於全台正式開賣，多款療癒玩偶與迪士尼經典人物，陪你一起度過暖心的冬日。

圖／威秀影城提供
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威秀影城最新特製的「聖誕版卡皮巴拉，將超可愛的人氣角色配有可拆式小背包，包括象徵「好閨蜜」的烏龜、生蠔、蜂蜜款，以及充滿節慶氛圍的聖誕樹款、雪人款，共5種造型設計，萌力滿分，且每隻卡皮巴拉都附贈湯屋紙箱包盒，卡皮巴拉放入紙箱中宛如正在泡湯，療癒感爆棚、趣味十足。

圖／威秀影城提供
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「迪士尼聖誕飾品盒」以聖誕插畫風為主題，結合米奇米妮、史迪奇、奇奇蒂蒂、小熊維尼等經典角色，實用與美感兼具，無論自用或送禮都極具吸引力。

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威秀影城限量發售「聖誕版卡皮巴拉 水豚君玩偶套餐」459元，含與1個中爆米花+2中杯飲料+1水豚君玩偶(共5款，款式隨機)+1熱食；「迪士尼聖誕化妝盒套餐」459元，含1個中爆米花+2中杯飲料+1迪士尼聖誕化妝盒(共4款，款式隨機)+1熱食，即日起至威秀影城各大通路搶購，讓療癒角色陪大家歡度暖心聖誕。

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威秀影城 聖誕樹 聖誕節 迪士尼

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