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已測試！張惠妹大巨蛋開唱倒數 噪音「完全聽不見」
張惠妹的「ASMR Maxxx」台北大巨蛋演唱會明（20）日登場，歌單和先前台北、高雄場相比，改動超過一半，最經典的「三天三夜」當然也有，而外界關心的周邊噪音和場內跳動，經紀人陳鎮川透露，已經測試過，皆在安全範圍內。
阿妹已經連續彩排5天，昨天她用比正常演出更大的音量彩排，並派工作人員出去聽，陳鎮川說：「根本沒有噪音，站在外面完全聽不到裡面在彩排。」他表示先前小巨蛋地基掏空的問題，在大巨蛋目前看起來不存在。
阿妹也為了「三天三夜」這首歌做了很多功課，日前她在周杰倫演唱會的包廂小唱兩句，現場歌迷反應看台區會晃動，阿妹事後也請教國際工程師，得到的答案是安全的，如同車輛行經高架橋也會晃動，這樣有彈性的結構才是安全的。
陳鎮川笑說，當然，大家目前對大巨蛋場地都還沒有那麼熟悉，會宣歌迷第一次來不要那麼劇烈地跳動，「阿妹也不會故意去煽動歌迷跳起來」。
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