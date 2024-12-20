獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口想加場！陳鎮川：太瘋了！

張惠妹的「ASMR Maxxx」台北大巨蛋演唱會明（20）日登場，連跨2周、共計5場的演出，不僅歌迷期待，阿妹也超級興奮，演出和先前台北、高雄場相比改動了一半以上，她連日來不間斷彩排5天，驚嘆：「天啊！這根本是一場全新的演唱會！」更向經紀人陳鎮川要求：「既然都練完了，幹嘛不加場？」

陳鎮川今（20）日受訪透露，今天是阿妹的休息日，原因是她連日來為了彩排用了大量的嗓子和體力，「前天跟樂隊彩排到晚上7點，我說先休息，沒一會兒她又說要來現場，然後造型師又拉著她試衣服」，這次阿妹請了3個設計師，阿妹總共試了26套，一試就試到半夜，「她的眼睛都紅的，我就說她真的要休息了，昨天都練了一天」。

天后就是天后，阿妹彩排並非只是走位和使用省力唱法，而是扎扎實實的用盡全力，甚至會比正式開唱更用力，「因為就是要訓練這3小時下來如何控制嗓音，她的排練就是一直唱，用各種方式唱，情歌、搖滾，唱得比正式來更用力，到時候上台才會更穩」。

舞台上練完了，阿妹還不得閒，在場地晃來晃去，感受音場和與觀眾的距離。陳鎮川透露：「她不會緊張，這兩天心情非常好，是興奮多於緊張，但壓力一定有，她很少為了一場演唱會彩排這麼多時間。」沒有舞群、沒有機關，阿妹最大的挑戰是如何在3小時內，讓4、5萬人移不開目光，「雖然我們常唱戶外4、5萬人的場，但是當這4、5萬人都在室內，大家會很聚精會神，所以她的挑戰在於如何聚焦」。

阿妹寵粉出名，這些天來她看到網路上許多人在求票，便問陳鎮川：「既然都練完了，幹嘛不加場啊？不是很多人買不到票嗎？」且她橫跨2周開唱，中間有一個星期的空檔，加上所有國際團隊也都有時間，她狀態又好，又能滿足沒買到票的歌迷。

不過這個想法，被陳鎮川勸退了，他笑說：「太瘋了啦！她一講，所有團隊當作沒聽到，一哄而散！」直呼別鬧了。

其實，陳鎮川希望阿妹更從容一些，大部分歌手的演唱會前一天都在彩排，他反而規劃阿妹在開唱前一天徹底休息，「她越從容，節目就越精彩。」