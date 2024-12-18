史努比回台北了！新主題「甜點世界快閃店」冬至登場　免費入場衝一波　加碼「彎彎蛇史努比、史努比茄芷袋」獨家開賣

《Animage雜誌和吉卜力展》於2025年1月8日至4月6日在華山東2C、D棟展出。由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館企劃協力的《Animage雜誌和吉卜力展》，自20221年開始在日本巡迴，2024選擇台灣作為海外移展第一站，還原日本巡迴展覽的宮崎駿和吉卜力工作室繪畫手稿與立體模型展品，並帶來全球首度公開的大型拍照場景與展覽限定周邊，這裡為大家整理7大必看亮點，一探吉卜力工作室世界。

2024-12-12 19:15