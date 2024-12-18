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史努比回台北了！新主題「甜點世界快閃店」冬至登場 免費入場衝一波 加碼「彎彎蛇史努比、史努比茄芷袋」獨家開賣
史努比回台北快閃了！史努比台北快閃店將於12/21起在台北華山甜蜜登場，免費入場至明年4月，不僅有超療癒「甜點系列」玩偶值得收藏，還有結合傳統的造型茄芷袋、蛇年史努比周邊，每一款都超可愛，粉絲們看到都直呼「一定要衝一波」，預支紅包錢先買爆再說。
華山好熱鬧！除有《小魔女DoReMi》25週年展、吉伊卡哇快閃店進駐華山外，史努比再加盟！最新台北快閃店即將在本週六12/21開跑，本次以「甜點世界」為主題，多款史努比周邊商品與台灣名物珍珠奶茶、可口甜甜圈等甜點搭配，每個造型都超級可愛，當作擺飾也能提升日常小確幸。
除了史努比「甜點系列玩偶」外，還有2025「蛇年限定玩偶」應景登場，像是表情俏皮的彎彎蛇年史努比、經典坐姿的蛇年史努比等，呆萌模樣好療癒。更有懷舊風「史努比茄芷袋」，與帆布拼接設計，在傳統中融入現代元素，實現復古與時尚的碰撞，好看又實用。史努比粉絲又要開逛、買起來啦！
史努比甜點世界快閃店資訊
活動時間：2024/12/21～2025/4/7
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館
營業時間：10:30-19:00
備註：免費入場；寵物友善（不落地）
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