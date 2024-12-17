交換禮物選它就贏了！「詹記麻辣火鍋 x eyecandle」鴨血&豆腐造型蠟燭超擬真 特殊香氣、ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ觸感完美復刻

2024聖誕交換禮物就選它！ 詹記麻辣火鍋聯手造型香氛蠟燭設計品牌eyecandle，以消費者喜愛的詹記鴨血與板豆腐為靈感，打造全新的3D超擬真限定造型蠟燭「鴨」candle及「豆」candle，不只香氣特殊，連ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的驚喜觸感也摸得到哦！

圖／詹記提供

以造型蠟燭起家、擅長打造居家香氣與空間氛圍的eyecandle，與詹記麻辣火鍋合作推出「鴨(血)&豆(腐)」兩款造型蠟燭，「鴨 Candle」點燃後，取樣麻辣鍋的香料感為基底，添加巧克力融合成辣椒巧克力香氣；「豆 Candle」則挑選與豆類發酵後氣味相近的黑茶，呈現近似普洱茶的陳香氣息。

圖／詹記提供

而蠟燭的包裝，則邀請到見本生物設計工作室負責人，同時也是詹記西門大世界品牌識別設計師盧翊軒操刀，使用「鴨(血)」與「豆(腐)」的復古圖形素材，排列設出成既簡約又大膽的傳統紙盒肥皂包裝，新潮又復古又不失創意，超適合送禮或收藏。

圖／詹記提供

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詹記麻辣火鍋 x eyecandle 的3D擬真限定造型蠟燭，單一售價為280元，一組兩款（鴨&豆各一）的價格為500元，商品皆可至詹記餐廳(詹記敦南店、詹記西門大世界、詹記新莊總店)，或是Everyday Object線上商城購買。