快訊

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

大陸冷氣團來襲 網問空調的暖氣很耗電嗎？實測省4倍電費

萬那杜7.3強震釀至少1死！美使館「嚴重毀損」急關閉 災後畫面曝光

回憶真的殺回來了！《小魔女DoReMi》25週年展登陸華山　超過300坪大空間打造「探展4大亮點」　還有限定海報免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

回憶真的殺回來了！日本魔法少女動畫影集《小魔女DoReMi》25週年展登陸台北華山文創園區，打造「四大看展亮點」帶領粉絲們進入小魔女的奇幻世界，超過300坪的超大展覽空間，值得所有探展者慢慢走逛與擺拍打卡。

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

七八年級生注意！日本超人氣動畫《小魔女DoReMi》迎來25週年，全台獨家首展將於12/25起進駐華山文創園區，精心打造了「經典場景重現」、「收藏炫彩壓克力紀念票」、「逾百樣限定周邊」和「多個打卡聖地」等看展四大亮點。特別是在場景還原方面，在逾300坪的超大展場內重現了第一季到第四季的經典場景，像是魔法堂、小花1:1全新大型公仔等，邀請粉絲一同沉浸式探展。

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

展區現場還有以初代變身器為發想打造而成的「大型幸運抽獎機」，每抽必中，統統物超所值，手氣再差都不怕！而喜歡收藏周邊的，則有超過100款限定周邊可以選購，台灣限定「魔女莉卡存錢筒」、「隔熱手套-帕拉拉轉換器款」、「絨毛玩具-克魯魯波龍款」等只在展場獨家開賣，鐵粉準備剁手手囉。

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

此外，還有25週年壓克力紀念票、魔女之夜套票限定贈品、平日限量海報、商品套票贈品等購票好禮，售票資訊依各平台與主辦方公告為準。值得注意的是，所有贈品皆於入場時兌換，套票採實名制，每人限購一張，不可轉讓。

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

圖／楽玩多Waytofun提供
圖／楽玩多Waytofun提供

小魔女DoReMi 25週年展 活動資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B

展覽日期：2024/12/25～2025/4/6

展覽時間：10:00-18:00（現場售票與入場於每日17:30截止）

售票平台：楽玩多、Klook、ibon

編輯推薦

台北景點 小魔女DoReMi 展覽 熱門打卡 華山文創園區

相關新聞

回憶真的殺回來了！《小魔女DoReMi》25週年展登陸華山　超過300坪大空間打造「探展4大亮點」　還有限定海報免費送

回憶真的殺回來了！日本魔法少女動畫影集《小魔女DoReMi》25週年展登陸台北華山文創園區，打造「四大看展亮點」帶領粉絲們進入小魔女的奇幻世界，超過300坪的超大展覽空間，...

2025吉卜力展1/8華山登場！海外移展第一站、必看7大亮點

《Animage雜誌和吉卜力展》於2025年1月8日至4月6日在華山東2C、D棟展出。由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館企劃協力的《Animage雜誌和吉卜力展》，自20221年開始在日本巡迴，2024選擇台灣作為海外移展第一站，還原日本巡迴展覽的宮崎駿和吉卜力工作室繪畫手稿與立體模型展品，並帶來全球首度公開的大型拍照場景與展覽限定周邊，這裡為大家整理7大必看亮點，一探吉卜力工作室世界。

「貓福珊迪」快閃店台北登場！6大打卡點 還有30款限定週邊萌翻

台北的貓迷們快集合！超人氣《貓福珊迪mofusand快閃店》自12月4日起至明年2月16日，正式登陸誠品R79中山地下書街。本次快閃店以「貓咪甜點」為主題，推出六大拍照打卡區，像是化身馬卡龍內餡的「馬卡龍喵」、慵懶翻滾的「貪睡杯子蛋糕區」，以及草莓蛋糕搭配貓咪的「草莓喵喵區」等，每一區都萌到讓人忍不住掏出手機瘋狂拍照。此外，現場更推出近30款限定周邊商品，從甜甜圈造型抱枕、可愛護頸枕到圖案繽紛的短T恤，讓粉絲一次滿足收藏欲望。

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」 龜記免費加料、餐酒館85折

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根有福利」 龜記免費加料、餐酒館85折

7-ELEVEN推「寶可夢冬季嘉年華」！APP集點限量送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣　「紫魅冰風暴思樂冰、玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜」快搶吃

7-ELEVEN去年攜手風靡全球的「寶可夢」跨界合作共同開發商品大受好評，自12月11日起7-ELEVEN展開第二彈全新...

泡泡瑪特人氣角色變身打卡點 西門町打造超萌耶誕地標

町每每出現話題盲盒總是掀起排隊搶購潮的潮玩品牌「POP MART泡泡瑪特」，即日起至12月底在西門商圈打造8米高的LAB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。