回憶真的殺回來了！《小魔女DoReMi》25週年展登陸華山　超過300坪大空間打造「探展4大亮點」　還有限定海報免費送

回憶真的殺回來了！日本魔法少女動畫影集《小魔女DoReMi》25週年展登陸台北華山文創園區，打造「四大看展亮點」帶領粉絲們進入小魔女的奇幻世界，超過300坪的超大展覽空間，值得所有探展者慢慢走逛與擺拍打卡。

圖／楽玩多Waytofun提供

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七八年級生注意！日本超人氣動畫《小魔女DoReMi》迎來25週年，全台獨家首展將於12/25起進駐華山文創園區，精心打造了「經典場景重現」、「收藏炫彩壓克力紀念票」、「逾百樣限定周邊」和「多個打卡聖地」等看展四大亮點。特別是在場景還原方面，在逾300坪的超大展場內重現了第一季到第四季的經典場景，像是魔法堂、小花1:1全新大型公仔等，邀請粉絲一同沉浸式探展。

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展區現場還有以初代變身器為發想打造而成的「大型幸運抽獎機」，每抽必中，統統物超所值，手氣再差都不怕！而喜歡收藏周邊的，則有超過100款限定周邊可以選購，台灣限定「魔女莉卡存錢筒」、「隔熱手套-帕拉拉轉換器款」、「絨毛玩具-克魯魯波龍款」等只在展場獨家開賣，鐵粉準備剁手手囉。

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此外，還有25週年壓克力紀念票、魔女之夜套票限定贈品、平日限量海報、商品套票贈品等購票好禮，售票資訊依各平台與主辦方公告為準。值得注意的是，所有贈品皆於入場時兌換，套票採實名制，每人限購一張，不可轉讓。

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小魔女DoReMi 25週年展 活動資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B

展覽日期：2024/12/25～2025/4/6

展覽時間：10:00-18:00（現場售票與入場於每日17:30截止）

售票平台：楽玩多、Klook、ibon