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真的要唱大巨蛋！蔡依林新巡演來了 訂明年這時候登場
Jolin蔡依林「Ugly Beauty」巡演8月完美收官，近來步調放慢，準備明年春天的新專輯。有消息指出她明年底要站上大巨蛋，對此，經紀人也給出答案。
年底演唱會大戰，周杰倫、張惠妹本月都在大巨蛋開演唱會，江蕙也申請了明年檔期，五月天則是在明年夏天，外界眼光移向蔡依林，她的演唱會叫好叫座，一票難求，「Ugly Beauty」5年來超過60場的演出場場爆滿。
她日前出席時尚活動，鬆口明年春天會出新專輯。有消息指出確切時間是明年3月，至於何時登上大巨蛋？據悉為年底，相關事項已在籌備中。
她的經紀人今回應表示：「這次新專輯跟演唱會是同步發想設計的，時程還在規劃中，有確認訊息會再跟大家報告。」
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