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台北101跨年煙火達6分鐘 12強奪冠主題點亮夜空

中央社／ 台北13日電

台北101今年首次以互動短片方式預告跨年煙火，民進黨立委王世堅、國民黨立委賴士葆與台北101董事長賈永婕皆入鏡。台北101表示，今年煙火主題為「Team TaiwanChampion」，煙火總長6分鐘、更勝去年，並將搭配光雕秀。

跨年將至，今年台北101特別突破以往，不只有公布煙火模擬動畫，而是邀請王世堅拍攝互動短片，影片中他向賈永婕質詢「今年的煙火到底有多精彩？」甚至重現跳海賭注橋段，並在影片尾聲拿出小提琴，小秀一段經典旋律。

台北101表示，今年煙火主題為「Team Taiwan 🏆Champion」，靈感來自中華隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻；從不被看好到最終捧回冠軍獎杯，這份榮耀不僅屬於棒球場上的英雄，更屬於每一位台灣人。

台北101指出，煙火將以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拚搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。今年的煙火總長共有6分鐘，並將搭配光雕秀，帶來震撼的視覺享受。

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