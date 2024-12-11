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郭富城台北小巨蛋開唱倒數 宣布「超強福利加碼」！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
郭富城演唱會大秀精壯完美體態。圖／小美工作室提供
郭富城演唱會大秀精壯完美體態。圖／小美工作室提供

天王郭富城將於27日起一連3天在台北小巨蛋開唱，目前已進入最後的緊鑼密鼓排演階段，主辦單位近日又無預警驚喜宣布天王加碼寵粉活動。

主辦單位表示，在20日前購票者，不限票區票價，就有機會到後台與天王郭富城合照，預計每場將抽出30名幸運粉絲，中獎名單將於24日在主辦單位粉絲專頁公布。

除此之外，主辦單位近日也釋出一系列郭富城金曲回憶殺影片，可以看到他剛出道時 澀又稚嫩的臉龐，搭配當時風靡全台的中文經典歌曲「我想偷偷對你說我愛你」、「傷心的話留到明天再說」等，讓所有歌迷再次陷入青春回憶裡。

目前售票系統有釋出少量保留席，還沒買票的粉絲，敬請把握最後機會，詳情請上udn售票網（https://reurl.cc/eGO80L） 。

豪華舞台多角度展現，視覺特效震撼全場。圖／小美工作室提供
豪華舞台多角度展現，視覺特效震撼全場。圖／小美工作室提供
郭富城12月27、28、29日將登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供
郭富城12月27、28、29日將登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供

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