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2025年台北101跨年煙火 賈永婕發想創意預告將有驚喜

中央社／ 台北10日電
賈永婕態。聯合報系資料照片
賈永婕態。聯合報系資料照片

台北101董事長賈永婕今天表示，2025年跨年煙火已準備就緒，早在前2週就開始搭設鷹架，主煙火將在今晚進場，煙火時長和發數將會有驚喜，也將加入她的創意發想。煙火經費仍維持新台幣2000萬元，贊助經費都已到位。

賈永婕今天出席台北101秘境花園觀景台高空耶誕特展開幕記者會時指出，今年獲得世界12強棒球賽冠軍的中華隊冠軍手套，已確定會在台北101觀景台展出，一壘手朱育賢雙殺的冠軍手套目前已放在她的辦公室，展出時間「越快越好」，冠軍紀念球則仍在接洽中。

談到台北101的盛事2025年跨年煙火籌備狀況，賈永婕說，今天晚上主煙火將進場，次煙火安排下週進場，至於煙火施放長度和發數，她預告將會有驚喜，下禮拜公開內容，煙火也會加入她發想的創意。

台北101去年跨年煙火花費約2000萬元，賈永婕說，今年經費一樣是2000萬元，除觀光署贊助外，也將有企業參與，同樣會有驚喜。

另外，台北101舉辦夢想高飛特展，展出美國職棒球星大谷翔平破紀錄的50/50紀念球。

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