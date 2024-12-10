快訊

中職／朱育賢加盟味全龍幾乎塵埃落定 桃猿投入陳子豪爭奪戰將更積極

國在山河廢——營建廢棄物濫倒 台61線成犯罪公路

聽新聞
0:00 / 0:00

周杰倫演唱會看台晃動 遠雄聲明：大巨蛋經得起3天3夜

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
演唱會經濟帶動千億元動能，台北大巨蛋成熱門場地。記者朱曼寧／攝影
演唱會經濟帶動千億元動能，台北大巨蛋成熱門場地。記者朱曼寧／攝影

藝人周杰倫從5日開始，一連4天在台北大巨蛋舉辦演唱會，嗨翻全館，不過有部分觀眾反應看台有晃動問題，對此，遠雄集團聲明三大點，並強調「大巨蛋經得起三天三夜」，而目前沒有接獲附近居民反映，後續將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。

針對台北大巨蛋關於看台結構及共振議題，遠雄聲明如下：

第一、周杰倫8日演唱會中，看台區部分歌迷反應感受晃動，由於體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，而上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管。另外看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。

第二、看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮。但要提醒歌迷，上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出。請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。

第三、關於演唱會音場對周遭環境影響，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範。

大巨蛋為大型量體、筏基結構，而且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，而水平震動並無測得振幅。其自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，應不致造成附近居民不適。

觀察過去幾場大型賽事，人數及應援音場，都不小於演唱會，並沒有接獲附近居民反映。後續我們將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。

延伸閱讀

林志穎「15歲兒Kimi近照」曝光 現身周杰倫演唱會帥氣臉蛋不輸爸

山下智久同框周杰倫！照片引網暴動：場勘大巨蛋嗎？

林志玲朝聖周杰倫演唱會 Valentino新包上身穿出少女感

看演唱會遇RAP男硬要炫 女粉淚崩：我一生只看一次周杰倫被毀了

相關新聞

「貓福珊迪」快閃店台北登場！6大打卡點 還有30款限定週邊萌翻

台北的貓迷們快集合！超人氣《貓福珊迪mofusand快閃店》自12月4日起至明年2月16日，正式登陸誠品R79中山地下書街。本次快閃店以「貓咪甜點」為主題，推出六大拍照打卡區，像是化身馬卡龍內餡的「馬卡龍喵」、慵懶翻滾的「貪睡杯子蛋糕區」，以及草莓蛋糕搭配貓咪的「草莓喵喵區」等，每一區都萌到讓人忍不住掏出手機瘋狂拍照。此外，現場更推出近30款限定周邊商品，從甜甜圈造型抱枕、可愛護頸枕到圖案繽紛的短T恤，讓粉絲一次滿足收藏欲望。

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」 龜記免費加料、餐酒館85折

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根有福利」 龜記免費加料、餐酒館85折

7-ELEVEN推「寶可夢冬季嘉年華」！APP集點限量送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣　「紫魅冰風暴思樂冰、玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜」快搶吃

7-ELEVEN去年攜手風靡全球的「寶可夢」跨界合作共同開發商品大受好評，自12月11日起7-ELEVEN展開第二彈全新...

泡泡瑪特人氣角色變身打卡點 西門町打造超萌耶誕地標

町每每出現話題盲盒總是掀起排隊搶購潮的潮玩品牌「POP MART泡泡瑪特」，即日起至12月底在西門商圈打造8米高的LAB...

爆紅「絨毛聖誕樹」全民瘋搶！ 原價299元超商撲空買不到 驚見網購轉手價「翻漲10倍」

爆紅「絨毛聖誕樹」全民瘋搶！ 原價299元超商撲空買不到 網購驚見轉手價「飆漲10倍」

全聯推「魷魚遊戲」聯名商品！ 7款積分換購實用小物、4款滿額贈資料夾搶先曝光

搶在《魷魚遊戲》第2季年底上線前，全聯宣布與Netflix攜手合作，將從12月6日推出全店活動「全聯經濟魷戲」，從獨家聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。