秋冬更要運動！ 精選全台3 間攀岩館，室內運動刺激又燒腦

秋冬想要運動，卻因為外面太冷所以懶得出門？其實室內攀岩就是兼具智力與體力的活動，能訓練你的肌耐力、握力，絕對是樂趣無窮的室內運動首選！這次七分之二的探索就介紹全台 3 間攀岩館，不論男女老少、下雨天晴，都快去室內攀岩場體驗智能與體力的對決吧

1. 台北-CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

圖／角攀岩館提供

💸價格：平日 $250-$350，假日 $350

🏠地址：台北市中山區中山北路二段68號B1

🕰營業時間：平日 10:00-23:00，週末 09:00-21:00

CORNER 角攀岩館的分店都在捷運站附近，華山店有 48 條、中山店有 60 條路線，買月票的話就有超過 100 條路線，可以兩邊跑來玩，非常划算。

攀爬難度中偏高，需要許多「腳」的技巧。但因為攀岩館的整體高度，較台北其他地方矮一點，所以墜落時也不用害怕，算是初學者友善！

2. 台中-Dapro室內攀岩場

圖／Dapro室內攀岩場提供

💸價格：入場費：$450，星光票：$380，攀岩體驗課程：$990 起

🏠地址：台中市南屯區永春東七路700號

🕰營業時間：平日 13:30-23:00，週末 10:00-20:00

位於台中南屯區的 Dapro 室內攀岩場，提供上攀以及抱石體驗，場內有五面牆，兩面 4.5 公尺抱石牆，一面 9 公尺難度牆。還有著台中目前室內最高的 15 公尺難度牆和高速牆，還有一面 Kilter board，絕對是攀岩好手的天堂！

因為場地遼闊，路線非常多，難度分布也很平均，新手、老手都能夠爬到爽。另外，也配有販售區、座椅休息區、飲水機，更有小吧檯販售飲料和啤酒！可於運動完就能及時補充能量。

3. 高雄-B-topia 攀岩館

圖／B-topia 攀岩館提供

💸價格：全日票（成人／學生／兒童）：$300/250/200，新手抱石體驗：$600/次

🏠地址：高雄市前鎮區文橫三路45號2樓

🕰營業時間：平日 15:00-23:00，週六 10:00-21:00，週日 10:00-19:00

B-topia 攀岩館主要提供抱石體驗，位在高雄熱鬧的三多商圈，岩館空間寬廣乾淨，設有更衣室、伸展區。可攀爬牆面角度多變有趣，從 Slab、大斜板、內傾牆、Overhand，因為牆面不高，也很適合初學者練習，是間新手老手都適合來的攀岩館。

此外，這裡還會不定期舉辦「團練日」、「小比賽」，創造許多互相切磋的機會！休息區還有小小零食盒，如果爬累了也可以輕鬆補充熱量。