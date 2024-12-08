「貓福珊迪」快閃店台北登場！6大打卡點 還有30款限定週邊萌翻
台北的貓迷們快集合！超人氣《貓福珊迪mofusand快閃店》自12月4日起至明年2月16日，正式登陸誠品R79中山地下書街。本次快閃店以「貓咪甜點」為主題，推出六大拍照打卡區，像是化身馬卡龍內餡的「馬卡龍喵」、慵懶翻滾的「貪睡杯子蛋糕區」，以及草莓蛋糕搭配貓咪的「草莓喵喵區」等，每一區都萌到讓人忍不住掏出手機瘋狂拍照。此外，現場更推出近30款限定周邊商品，從甜甜圈造型抱枕、可愛護頸枕到圖案繽紛的短T恤，讓粉絲一次滿足收藏欲望。
六大打卡亮點！貓咪甜點陪你拍出午後時光
《貓福珊迪》快閃店以甜點風格打造六大拍照區，從入口處的「草莓喵喵區」到模擬貓咪甜品櫥窗的「櫥窗喵喵區」，每一處都充滿驚喜。「冰淇淋聖代喵區」讓人感受甜蜜夏日，「甜點大師區」則重現貓咪化身甜品大廚的俏皮模樣。別忘了與「馬卡龍喵」的立體立牌合影，捕捉牠們變身內餡的可愛瞬間！最後，將這些萌化人心的瞬間通通帶回家，絕對是療癒亮點。
限定周邊將掀搶購熱潮！萌貓商品實用又療癒
此次快閃店推出多款實用又可愛的周邊商品，讓粉絲們輕鬆將甜點貓咪帶回家。「護頸枕/抱枕組」陪你度過午休時光，「鑰匙圈」和「飲料提袋」兼具環保與時尚，讓日常生活充滿萌趣。此外，愛穿寬鬆家居服的你，絕不能錯過三款長版舒適睡衣；想要增添旅遊趣味，「甜甜圈喵」短T恤則是絕佳選擇。《貓福珊迪mofusand快閃店》將在誠品R79展出至2025年2月16日，貓咪甜點控們趕快安排行程，一起來沉浸這場萌甜之旅吧！
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