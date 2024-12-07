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票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」 龜記免費加料、餐酒館85折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者、翻攝周杰倫IG
圖／各業者、翻攝周杰倫IG

粉絲們好嗨！ 周杰倫是首位登上台北大巨蛋開演唱會，連續嗨唱4天嘉年華世界巡迴演唱會，接下來還有，12月底張惠妹的ASMR Maxxx @ Taipei Dome接力，週邊飯店與餐飲業者瞄準了演唱會商機，大力推出「演唱會票根福利」，讓歌迷進場看偶像嗨唱後，還能拿著票根繼續吃飽喝足、省錢拿好康！

龜記

龜記呼應萬聖節，推出滿額送紋身貼紙活動，還有「免費加料」的任務優惠。圖／龜記提供
龜記呼應萬聖節，推出滿額送紋身貼紙活動，還有「免費加料」的任務優惠。圖／龜記提供

手搖飲料龜記茗品，即日起至12/31期間，只要憑大巨蛋演唱會門票票根，到大巨蛋店消費一杯飲品，就能「免費加料」乙次。不管是周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，或是12月底張惠妹的ASMR Maxxx @ Taipei Dome，記得留下票根統統喝起來。

◎BHC炸雞

bhc CHICKEN。圖／SOGO提供
bhc CHICKEN。圖／SOGO提供

即日起至12/8止，憑周杰倫演唱會門票前往BHC炸雞，可享指定飲品買1送1。

◎華山町餐酒館

圖／天成文旅 華山町餐酒館提供提供
圖／天成文旅 華山町餐酒館提供提供

天成文旅 華山町餐酒館推於12/31前，憑任一場於台北市舉辦的12月份演唱會門票票根，不分平假日於午、晚餐時段內用消費可享85折優惠，另計原價1成服務費，需注意的是12/24、12/25聖誕佳節以及12/31跨年不適用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎國聯大飯店 板石Lounge ＆ Bar

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

緊鄰大巨蛋的國聯大飯店館內一樓「板石Lounge ＆ Bar」提供冠軍牛肉麵、蟹粉拌麵、蔥開煨麵等單點麵食選項，自即起至12/31止，凡粉絲憑台北大巨蛋演唱會票根，可享「板石」88折優惠。

◎福容大飯店台北一館

圖／福容大飯店台北一館提供
圖／福容大飯店台北一館提供

福容大飯店台北一館受惠大巨蛋演唱會加持，12月住房率周五到周末達90％以上，順勢推出，凡12月持大巨蛋與小巨蛋等演唱會票根至福容大飯店台北一館餐廳用餐，可享有9折優惠。

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