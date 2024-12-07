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周杰倫大巨蛋開唱「搖滾區加料驚喜」？歌迷貼心提醒：最好穿雨衣

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
周杰倫連4天台北大巨蛋開唱，每天都是焦點。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫連4天台北大巨蛋開唱，每天都是焦點。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，演出曲目、舞台表演、助陣嘉賓，甚至連朝聖名人都是話題，而6日晚間有歌迷分享現場感受，透露搖滾區竟有「濕身效果」，提醒後續來看演唱會選擇該區的粉絲可以穿雨衣。

一名歌迷於Threads分享朝聖周杰倫「嘉年華」演唱會台北大巨蛋第二場現場畫面，提醒「坐B2前排誠心建議最好穿雨衣」，可見畫面中前排歌迷外套上都是水珠，隨後該歌迷再分享自己也被淋濕模樣，笑問：「不是在室內看演唱會嗎？」

原來是「噴水」是舞台設計炸出煙火時夾帶了水花，讓人措手不及。有其他前往朝聖的歌迷看到該貼文下也曝光濕身畫面並留言「以為來到S20」，有人則直呼「那安尼，是在玩水」、「原來有噴水橋段」、「特區位置果然有加料」。而有網友推測帶水花可能是屬於安全性預防。

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