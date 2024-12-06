沒搶到票？蔡阿嘎滑threads列「周杰倫演唱會10大重點 」引網狂讚

周杰倫昨（5）晚在台北大巨蛋開唱，場內聚集3.8萬名聽眾，演唱會上除有天后江蕙驚喜助陣，寵粉的他在尾聲開放歌迷點15首歌。沒能前往觀看演唱會的蔡阿嘎表示，晚間看著threads的動態，感覺幾乎像看完了一場周杰倫的演唱會，他更整理了當晚的10大重點。

蔡阿嘎昨天晚間在threads發文，表示睡前花了2個小時爬文，發現自己宛如看完一場周杰倫的演唱會。有趣的是，蔡阿嘎還虧說：「未看先猜，明天嘉賓是：周餅倫+糾結倫合體！」發文一出，網友們紛紛留言笑說：「謝謝嘎哥讓我看完第一場杰倫演唱會」、「昆凌真的驚艷到我！！超像洋娃娃！他的照片完全無法呈現她的美 」、「蠻詳細的重點整理，看來很認真的在滑脆」、「有點被安慰到了，沒搶到票的me」、「還有周蕙散步時拍到林志穎」、「11.到底是來看球員還是來看周杰倫的」、「期待嘎哥12/6第二場演唱會的重點整理」；還有網友補充：「11.還有原來大巨蛋裡可以放煙火？ 」，有網友則出面解釋：「那是特效，冷煙火，也要提交給消防署之類的」。