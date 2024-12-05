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陳鎮川為張惠妹跨年演唱會延長轟北市 交通局：沒要藝人多唱

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
張惠妹。圖／聲動娛樂提供
張惠妹。圖／聲動娛樂提供

北市府辦跨年晚會遇上台北大巨蛋也有張惠妹演唱會，預估湧入20多萬人潮，北市府請張惠妹演唱會主辦方演唱會後加開活動，延長到翌日1點半，疏散人潮，被張惠妹經紀人陳鎮川嗆聲「胡說八道」。交通局長謝銘鴻今回應，確保聽眾散場安全離開才是最大原則，也沒有要藝人多唱，是希望舉辦散場活動。

陳鎮川昨晚表示「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」，並指去年在高雄阿妹跟五月天同日高雄市政府就規畫得非常好，而不是像現在的市政府把問題丟到他們身上。

謝銘鴻今早回應，今年是第一次跨年活動同時也有大巨蛋演唱會，人潮聚集多，整體措施會以安全為最大優先，昨天應變會議中，非常感謝主辦單位釋出善意，演唱會完之後，還有相關的活動來舒緩時間。

謝銘鴻表示，「我們市府各單位很努力和主辦單位溝通，大家有誠意、共識。」而人潮分流計畫中，演唱會後的活動時間錯開，只是其中的配套之一，不是絕對，市府也有分階段管制、加派捷運等綠色運輸疏散人潮。

媒體詢問是否沒有協商好，導致經紀人發文？張惠妹會不會多唱？謝銘鴻回應，昨晚有發現經紀人的發文，事實上，昨天開會的場合是跟主辦方、市府各單位，多方都很融洽也釋出善意，個人認為並沒有發生矛盾。

「沒有藝人多唱這回事。」謝銘鴻強調，藝人也很辛苦，這麼多人潮，如何確保聽眾散場安全離開才是最大原則。尊重主辦方安排，主要是主辦方願意藝人唱完後，多舉辦散場活動，不要那麼快速離開，就是怕人潮多也為安全考量，非常感謝主辦方想到這些事情。

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北市交通局長謝銘鴻受訪。記者邱書昱／攝影
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