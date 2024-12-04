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驚喜！大巨蛋將迎來五月天 開唱時間全曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
五月天。圖／相信音樂提供
五月天。圖／相信音樂提供

五月天今起買下捷運廣告，喊話「5525大巨蛋約定在有你的夏天」，代表即將登上台北大巨蛋舉辦「回到那一天」25週年巡演，對於何時開唱？五月天所屬相信音樂回應：「夏日狂歡，敬請期待。」

然而台北大巨蛋明年初步僅給中職20場賽事，導致聯盟和球隊都難以接受，呼籲大巨蛋仍以棒球賽事優先。明年夏天中職上半季賽事預計進行至6月底，7月4日起進行下半季賽事，因此五月天開唱日期備受期待。

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