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免爬大巨蛋下水道！網友曝「這1地點」免費聽周杰倫唱歌
周杰倫（周董）將在5日登上台北大巨蛋，連辦4場「嘉年華」世界巡演，榮登在大巨蛋舉辦個唱的首位華語歌手；而先前因15張門票秒殺，向隅粉絲們更放話說要鑽下水道聽演唱會。昨（2）日有網友則在Threads分享影片，說自己隔牆都聽得見周杰倫在場演唱會，要大家別那麼辛苦躲下水道。
周杰倫昨晚在IG上更新動態，他先是在Instagram上傳一張「手比3」，透露演唱會進入倒數第三天，還親自改編了過去的歌曲《暗號》中一段歌詞寫道：「可是你不想一直走在大巨蛋地下道」，幽默告訴粉絲們「特別準備了這首歌在IG送給大家」。
不過，有網友昨天則在Threads上分享一段影片，笑說自己吃個飯幸運遇到周杰倫彩排，「意外找到周杰倫演唱會的下水道」。原PO透露，原先以為是隔壁酒吧放歌曲太嗨，後來店員告訴他是周杰倫在彩排，讓他又驚又喜，還特地錄製一段彩排聲音讓網友搶先聽。
發文一出，網友們紛紛笑說：「請問是哪家餐廳呢？我要先訂起來」、「市政府哪個出口離大巨蛋最近呢」、「店員：用餐時間90分鐘，我們21:30關門喔」、「當天餐廳不能放音樂」、「不用獨自走在黑暗地下道了」、「雞皮疙瘩耶～聽個彩排不知道為什麼好開心」。
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