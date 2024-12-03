爆紅「絨毛聖誕樹」全民瘋搶！ 原價299元超商撲空買不到 驚見網購轉手價「翻漲10倍」
迎接年末12月聖誕節慶氛圍，全家便利商店搶攻聖誕交換禮物限量商機，推出超可愛IP飛天小女警、罐頭豬LuLu、三麗鷗等3大超人氣IP商品，原訂預計賣到2025年的1月7日，沒想到，其中一款「三麗鷗聖誕樹絨毛置物盒」，上市瞬間搶購一空，有網友連續跑了10間以上超商還是買不到，甚至發現有網購平台開價2,999元，驚見轉手價「翻漲10倍」！
全家便利商店11月27日推出獨家限量的「聖誕樹絨毛置物盒」，搭配9款三麗鷗聯名吊飾，整體外型十分可愛，並且價格親民，聖誕樹定價為299元，吊飾每款為89元，可以55元加購價入手，引網友想要收藏。
沒想到，開賣不到3天，門市就銷售一空，社群平台Threads上出現不少網友抱怨「供貨量真的太少，跑了10多家都沒有買到」、「限量6000棵聖誕樹，真的是要逼瘋一堆人」、「全家的聖誕樹絨毛置物盒也太飢餓行銷了吧！一間分店只進一棵」、「我這邊看到全組吊飾，就是沒有樹」。
搶購瘋潮延燒到網路購物平台，一經查詢蝦皮上的相關商品，驚見轉售價一路飆漲，原價299元的「絨毛聖誕樹」喊到2,999元，甚至出現7,777元的驚人天價，轉手身價直見暴利翻漲了10多倍！
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