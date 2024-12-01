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腦洞大開也要瞧！ 歐洲人氣展《看啥小—微型藝術博物館》台灣首站 超過160件夢幻極限微型藝術 不只是「小」而已

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
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不只是「小」而已！ 風靡歐洲的人氣藝衝展《看啥小 — #微型藝術博物館》（Small Is Beautiful: The Miniature Art Museum）亞洲巡迴的第一站在台灣，集結超過20位微型藝術家共襄盛舉，160件以上極限微型作品、50件藝術微噴，打造至今全台規模最「大」的「小」展覽

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微型藝術 (Miniature art)透過21位藝術家的創意巧思，將物體本身或情境，在比例變化的奇幻感受中，重塑出截然不同的意涵與風格。《看啥小—微型藝術博物館》規劃了「迷你就是美」、「奇幻烏托邦」、「小藝術大思維」、「重塑真實」與「超越極限」五大主題，有輕鬆詼諧的趣味惡搞，也網羅了對當代社會中環保、暴力、消費主義等議題的反思，透過繪畫、攝影、雕塑、編織等創作手法，帶大家走進一場超現實的奇幻旅程。

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包羅萬象的創作媒材，讓甜甜圈、西瓜、壽司、鉛筆、紙鈔、影子日常小物翻身，甚至廢棄紙箱、荒野隨地散落的枯枝等勇闖藝術殿堂，展場中還能能驚喜巧遇蝙蝠俠、披頭四樂團、索爾的「雷神之鎚」、電影《追殺比爾》，甚至梵谷、達利、馬奈、孟克、莫內、草間彌生、芙烈達卡蘿等大師經典名場面！

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而擅長將作品融入生活日常場景與社會議題結合英國鬼才藝術家 Slinkachu，亦特別台北站設計了「尋寶遊戲」，將五件令人莞爾的趣味創作，隱藏在展場神秘的角落，靜靜等待被發掘，挑戰現場朋友的觀察力！

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【看啥小 — 微型藝術博物館】
Small Is Beautiful：The Miniature Art Museum
▸展期：2025/1/10(五)-2025/4/6(日) [僅除夕休館]
▸時間：10:00 - 18:00
▸地點：華山文創園區 紅磚六合院西 1 館(台北市中正區八德路一段1號)
▸官方：FB

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