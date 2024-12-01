《淚之女王》台北快閃店即將盛大開幕！搶先曝光限定新品滿額再享95折優惠

《淚之女王》粉絲看過來！韓國人氣影集持續熱潮席捲全球，而台灣粉絲終於迎來重磅好消息！由台灣碩網網路娛樂股份有限公司（So-net）攜手Fanfans粉粉與Dolfan兜粉，取得韓國Studio Dragon官方授權，首次推出《淚之女王》快閃店。活動將於2024年12月21日至2025年1月19日在微風南山K-Monstar隆重登場，帶來五大驚喜，包括劇照全公開、拍攝花絮台灣初登場、經典道具首次亮相、10多項台灣限定新品，以及全球首發的官方授權拍貼機，勢必掀起粉絲熱潮！

圖／取自tvN

本次快閃店不僅展現《淚之女王》的精彩幕後，還準備多款周邊商品回饋粉絲。活動現場將推出超過10項台灣限定商品，從文具、居家用品到時尚單品，應有盡有。不僅如此，粉絲還能親身體驗官方授權拍貼機，與經典場景零距離互動，留下獨一無二的珍貴回憶。

圖／取自網路

無法前往快閃店的粉絲也能輕鬆購買周邊商品！Dolfan兜粉線上平台將於12月21日中午開放預購所有快閃店商品，更獨家推出韓國進口《淚之女王》筆記本，同時提供滿5000元95折的優惠。商品將於2025年2月底起陸續出貨，滿足粉絲收藏心願。詳情請上相關粉專查詢更多商品資訊。

圖／取自so-net臉書粉專

淚之女王快閃店 活動資訊

時間：2024年12月21日（六）至2025年1月19日（日）

週一至週四：11:00-21:30；週五至週日：11:00-22:00

地點：微風南山 K-Monstar（台北市信義區松智路17號B1）

快來微風南山K-Monstar，和《淚之女王》一起締造難忘回憶！