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好市多超級網購星期一登場！除濕機免萬元 兩米聖誕樹省2千

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多美式賣場好市多（Costco）年終購物盛典一波又一波，超值黑五購物節後，將由超級網購星期一(Cyber Monday)接檔。好市多/提供
美式賣場好市多美式賣場好市多（Costco）年終購物盛典一波又一波，超值黑五購物節後，將由超級網購星期一(Cyber Monday)接檔。好市多/提供

美式賣場好市多美式賣場好市多（Costco）年終購物盛典一波又一波，超值黑五購物節後，將由超級網購星期一(Cyber Monday)接檔，鎖定線上購物，從12月2日到8日，一連七天推優惠，包括耶誕精選特價項目如高度近兩米的LED聖誕樹，優惠達2550元，一台大容量的惠而浦除濕機萬元有找，全站200多件商品超值價。

好市多超級網購星期一的檔期滿滿7天，推出品項超過200項。12月2日當天，會員線上消費滿10,000元，結帳時輸入優惠券代碼「24cyber」，立刻現折880元，還享原就有的Costco線上購物3%回饋無上限優惠。Costco富邦聯名卡也準備豐富的店外消費優惠，優惠高達5%以上，包含台鐵/高鐵、外送平台、餐飲優惠等；不僅如此，店外消費1%回饋無上限，讓消費者沉浸在眼花撩亂選購商品同時，提供簡單用卡的選擇。

超級網購星期一(Cyber Monday)超優惠檔期快搶便宜，包括1.88克拉鑽石耳環折價24,000元，讓會員閃亮過耶誕；還有台灣民眾最愛的火鍋聚餐，好市多也獻上日本製岩谷迷你卡式爐，網上下單送到家還不到800元；配上各式生鮮一起下單，冷冷的耶誕有暖暖的胃。

對於耶誕節一過將迎接新的一年，想幫家裡除舊佈新，好市多也提供應景超值商品，潮濕冬天，買一台大容量的惠而浦除濕機萬元有找，假期中想宅在家追劇看電影的話，可入手一台高畫質的電視，好市多推出SHARP 50吋4K顯示器只要13,999元，想升級大尺寸的還有PHILIPS 75吋Mini LED顯示器，價格更是降到5萬有找，家電與部分大型商品還享基本安裝服務。

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