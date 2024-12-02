雄獅忠孝門市重返東區精華地段！建築師談設計亮點：戶外微型廣場、24小時取件櫃，還有gonna咖啡飄香

走出捷運忠孝復興站2號出口便是巨大十字路口，其中一端是雄獅旅遊全新打造的「Lion Square忠孝門市」，雖然是大家熟悉的雄獅旅行社，卻有著明顯不同的元素－經過圓柱LED燈時飄來濃郁咖啡香，原來是旗下的gonna在此提供咖啡、常溫甜點，只要路過都可以隨意點杯咖啡，稍坐休息感受美好生活。

試營運期間，每天不斷有路人被咖啡吸引而來，接著抬頭往裡面一瞧「喔，原來是雄獅啊！」；也不乏馬上進店詢問旅遊行程的客人。疫情前雄獅旅遊也曾在台北東區設立品牌概念旗艦館，聘請邵唯晏主導的竹工凡木設計團隊（CHU-studio）設計空間，帶來大受好評的全新形象。

跨界設計鬼才邵唯晏操刀 One Day Trip門市概念提供24小時生活陪伴

這次雄獅重返東區精華地帶，再次邀請邵唯晏操刀，他是竹工凡木設計研究室創始人、交通大學建築博士，擁有多重頭銜與設計專業，涉及領域包含建築、室內、景觀、工業、陳設軟裝、玩具設計等，被譽為跨界設計鬼才。欣傳媒專訪設計師邵唯晏，跟隨他的腳步認識嶄新的雄獅忠孝門市。

設計師邵唯晏。圖片來源｜邵唯晏Facebook

欣傳媒在全新雄獅Lion Square忠孝門市專訪設計師邵唯晏。圖片來源｜雄獅旅遊

邵唯晏說，這次設計的關鍵字是「重返」，用全新姿態來面對未來新市場，展示雄獅從單純的旅行社變成生活品牌，因此Lion Square忠孝門市的概念訂為「One Day Trip」，透過設定在早、中、晚三個不同時態下的空間活動，植入多元複合機能，體現一日生活的多重樣貌，「門市、咖啡店下班後到隔天上班之前，萬一有人要來取件，晚上的自動化智慧服務就非常重要，尤其像東區這邊有很多夜場，例如錢櫃KTV、酒吧、餐廳，24小時智能櫃就回應了東區商圈特質。」

24小時智能取件櫃。圖片來源｜雄獅旅遊

無論何時都能來雄獅Lion Square忠孝門市取件。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅Lion Square忠孝門市的服務模式進行了全面升級與創新，更加注重顧客體驗和互動；旅行社不再是純粹的旅遊洽談空間，而是提供社交互動、取票諮詢、停留休憩、動態展演的多功能場域，給予商圈、消費者和鄰近住戶24小時生活陪伴。

令人意想不到的亮點 「戶外微型廣場」是從室內釋放給大眾的空間

忠孝門市店內與以往不同的服務包括了數位化交易流程、無紙化環保行動，還有gonna咖啡的內用吧台座位。而店外圓弧狀的微型廣場則配置了24小時取件智能櫃、gonna咖啡外帶櫃台以及簡約的座椅，過路的客人可以或站或坐，享受清閒時光。

gonna咖啡的內用吧台座位。圖片來源｜雄獅旅遊

店外設置了簡單的椅子供人休憩。圖片來源｜雄獅旅遊

店內設有智慧取號機。圖片來源｜雄獅旅遊

邵唯晏在設計上打破將室內空間運用到最滿18坪的策略，而是採取非常顛覆的做法：釋放5坪的室內空間給予大眾，企圖重新串聯、整合騎樓廊道，並以經緯度造型標示品牌的全球據點，打造出「城市微型廣場」。

邵唯晏對於這項創舉相當滿意，笑說「整個設計中最有趣的部份是外面的廣場，大家會以為那是騎樓，但一定想不到原來是室內空間，『室內已經這麼小了，結果你讓它更小？』其實這就是我們的主題，叫做知微見著、以小見大，呼應雄獅從小小的台灣出發，延伸至全世界的能量與概念。」

雄獅Lion Square忠孝門市釋放5坪的室內空間給予大眾，企圖重新串聯、整合騎樓廊道，並以經緯度造型標示品牌全球據點，打造出「城市微型廣場」。圖片來源｜雄獅旅遊

「誤用造物」跨域碰撞新商業模式 發生在「城市客廳」各種好玩的活動

談到雄獅Lion Square忠孝門市的設計靈感，邵唯晏說「當時覺得這個空間很小，但人流量很大，而且又是位在台北市非常重要的東區，應該要跟當地文化產生關聯性，所以我們就選擇『複合式概念』；我最近在談一個很好玩的概念，叫做『誤用造物』，誤用就是跨界、跨領域、碰撞、交流、交融，造物則是新的商業、新的渠道、新的方式、新的可能、新的機會，因此誤用造物不僅是我們的概念，也很符合整個東區的特質。」

門市跳脫傳統以票務服務的商業行為，與生活方式產生連結，增進場域的社會性和流動性。空間規劃集結了雄獅集團旗下的旅遊基本業務、欣食旅咖啡等複合品牌，未來這個開放空間也會有些簡單策展、快閃活動。

邵唯晏解釋「這裡能進行很多活動，很適合東區的生活方式，因此我把它定位為『城市客廳』，客廳具有多樣的活動包容性，很符合雄獅對於未來市場定位的重新再出發概念。」好奇問他空間這麼小，該怎麼舉行策展活動？邵唯晏笑著說「門市業務、咖啡店下班後空間就能讓出來了，可以在晚上或特殊日子設置快閃店，讓室內跨區域跨時域運用。另一個活動地點是外面廣場，不妨理解為shoppong mall裡面的微型廣場，廣場上會有些移動的攤位、簡單陳列，都是可以發生的。」

設計師邵唯晏提到，門市業務下班後，店內外都可以設置快閃店。圖片來源｜雄獅旅遊

設計細節藏在這 流動圓弧線條、廣場地板、咖啡陳列增添空間溫度

雄獅Lion Square忠孝門市令人耳目一新，不只擁有大面積弧形玻璃創造的通透感與科技感，其實也有許多低調設計細節。

像是戶外微型廣場在既有騎樓退縮的基礎上打開封閉邊界，轉而以柔性的流動圓弧線條形塑出開放的公共場域，圓弧語彙的流動感銜接空間內外，從天花上高低錯落的環繞量體、轉角弧形外立面到地面經緯地圖，以流動的邊界構成整體視覺的連續感，也傳達旅行、飛翔意象，在一場流動的盛宴中，揭示雄獅在旅遊產業的前瞻性與無限動能。

戶外微型廣場除了是跟東區連結的開放場域，地板上還有地球經緯度，把雄獅在整個國際間的重要據點都標示出來，邵唯晏說「站在這裡好像站在世界中心，去遠望雄獅的全球佈局，這就是以小見大，是很重要的細節。」

邵唯晏說「站在戶外微型廣場就好像站在世界中心，去遠望雄獅的全球佈局」。圖片來源｜雄獅旅遊

而為了減少通透玻璃和科技元素的冷冰感，邵唯晏設計了許多軟裝的陳列來增加空間溫度，比如咖啡本身、咖啡機、咖啡豆傳遞視覺的溫暖，還有咖啡香氣、音樂都能帶來舒適感受，在簡約的小型店鋪裡，反而可以把五感體驗放大。

咖啡本身、咖啡機、咖啡豆都能增添空間溫暖。圖片來源｜雄獅旅遊

店內也有咖啡商品陳列。圖片來源｜雄獅旅遊

邵唯晏也提到，整個設計中他最喜愛的就是戶外微型廣場，「雖然只有5坪，但在我的心中是5千坪甚至5萬坪，因為它連動了所有人，」他指指門外「現在要去捷運站的人、等車的人、過馬路的人、路過的人，全都和這個空間產生關係。以前是沒有關係的，因為一道牆分隔成人就是人，空間就是空間，而現在真的連結到東區人來人往的狀態。」

戶外微型廣場將雄獅忠孝門市連結到東區人來人往的狀態。圖片來源｜雄獅旅遊

有人流就有無限可能，雄獅Lion Square忠孝門市體現了邵唯晏口中的「以小見大」，小空間卻可以跟整個東區甚至大台北產生對話的機會，呼應雄獅從在地品牌出發，連接國際的豐沛能量。

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302315