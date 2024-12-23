不用飛韓國就能體驗！韓劇最紅岩盤浴推薦，台北 3 間讓你爆汗排毒

韓劇中常見的「岩盤浴」，現在不用飛韓國就能輕鬆體驗！用天然岩石讓人體體溫升高、促進新陳代謝的岩盤浴，能讓生活壓力大的現代人紓壓排毒，甚至還能燃燒脂肪！這次七分之二的探索精選 3 家台北的岩盤浴，讓你不僅流汗紓壓，還能維持健康！

1. 岩盤美浴悠

圖／岩盤美浴悠

🏠 光復店：台北市光復南路260巷23號B1

☎️電話: 02-8771-7731

🕰光復店營業時間：11:00-22:00 / 全年無休

岩盤美浴悠共有四家分店，分別位於天母、南京西路、光復南路及永和，其中光復店距離捷運國父紀念館步行約 2 分鐘，服務除岩盤浴外，也有美容、按摩、美體精雕等項目，非常多元。值得注意的是，這是一間主打女性客戶的岩盤浴，而永和分館更僅提供女性服務，但男性也不用擔心，只要額外支付包廂費就可預約專屬的 VIP 包廂。

體驗開始前，服務人員不僅會細心介紹岩盤浴，並不強迫推銷購買課程券，更會提供一袋裝有毛巾、浴衣、鹼性離子水的提袋。此外，岩盤美浴悠的浴場以來自日本北海道的「神黑石」製成，在休息時間時可以使用「神黑石岩盤美腿浴」、「Mini 神黑石岩盤浴」來維持身體的溫度，整體空間整潔舒適，適合幾個姊妹揪團一起來享受，無痛瘦身不是夢！

2. 香之湯日式岩盤浴

圖／香之湯日式岩盤浴

🏠台北市中山區南京東路一段16號6樓之6

☎️電話: 02-2543-3393

🕰市府會館營業時間：平日 11:00-22:00 / 假日 10:00-21:00

香之湯離捷運中山站步行 4 分鐘，店內五臟雖小麻雀巨全，岩盤浴場有一間共 4 個位置，巨蛋型岩盤則有 3 床。香之湯最特別的就是放在礦石上方的負離子石，除了頭部之外，還有背部鋪設多達 5 kg，讓整個人都像在森林瀑布區般被負離子洗禮，簡直是天堂般的享受！

體驗開始前，香之湯也會先量體重體脂，方便在結束後做效果比對。特別的是，店家建議裹毛巾進入後再全裸使用浴場，先盤坐 5 分鐘溫熱腹部和器官；接著趴下以加速腸胃蠕動，最後仰躺溫熱背部和腰部，差不多 20 分鐘左右就能離開房間，整個過程十分扎實，不到幾分鐘就開始爆汗！此外，香之湯不僅提供水、茶及咖啡，結束後還會準備面膜幫臉部補水，給你周到完善的服務。

3. 湯之花岩盤浴

圖／湯之花岩盤浴

🏠 南京店：台北市松山區南京東路五段330號

☎️電話: 02-2762-7080

🕰光復店營業時間：11:00-21:00

湯之花岩盤浴在台北有三間分館，其中南京館距南京三民站步行 6 分鐘。店內採用秋田玉川溫泉的北投石，有促進消化、養顏美容、增強體力等岩盤浴功效。這裡可以享受到正宗的日式三大療法，包含吸入、飲入和接觸性三面向，絕對包你享受！要注意的是，僅週二、週六接受男性賓客，其他天限女性入場。

這間台北岩盤浴分為三階段，第一階段先以趴姿暖活內臟 15 分鐘；第二階段側躺，單邊各 7 分鐘；第三階段正躺暖活背部、腰部 15 分鐘，過程中服務人員都會解釋岩盤浴功效，同時告知客人的身體狀況，給人賓至如歸的體驗。此外，湯之花也提供熱茶、電熱毯，以及體驗後的甜點和餅乾，不僅岩盤浴的療程很專業，整體的服務也周到又貼心。

以上就是台北的 3 間岩盤浴的分享，七分之二的探索皆派出神秘客認證！岩盤浴不僅是用天然礦石，能促進新陳代謝，還能有效排毒、消除疲勞，每天辛苦上課、上班，努力生活之餘，也快來好好考犒賞自己吧！