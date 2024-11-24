港澳旅客成台灣觀光主力！　電動車低碳友善體驗 「綠色旅遊」引領趨勢

【圖／文：行遍天下】

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》第12屆休閒生活風格獎揭曉，台灣獲選為「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，除了具有豐富的自然風光與人文內涵，又因距離及語言等因素，吸引大批港澳遊客旅遊，除了體驗台式美食及城市魅力，八里、淡水半日遊或風光明媚的宜花東也相當受到港澳旅客青睞。

而在交通上，疫後出遊型態迎來巨大轉變，彈性、自由成為一大特色，自駕或包車出遊成為優先選項，格上租車在台灣經營40年，為台灣租車業龍頭，除了提供台灣民眾Rental/Carsharing/Subscription等各類出行服務，也是港澳旅客赴台旅遊選擇租車的主要品牌企業，近年永續友善環境的低碳旅遊興起，更推出接送/包車服務的「電動車體驗」，讓旅客自在舒適體驗屬於台灣驕傲的全新熱銷電動車LUXGEN n7，一起身體力行綠色旅遊愛地球。





遠雄海洋公園 大小朋友盡情沉浸海洋歡笑

樂園有8大主題區、4大主題表演，每天早上11點跟下午2點在海洋探索館都有一場美人魚實境秀-印度洋心之旅，能看見美人魚配合音樂優游水中，還有海牛一同互動。另外探險島海獅劇場可以預約近距離體驗，穿上防寒衣後，由保育員帶領，下達指令讓海獅做動作，感受海獅親臉頰合影，留下難忘回憶。嘉年華歡樂大街的峽灣餐廳，提供原住民風味料理，有整隻烤魚、烤雞、竹筒飯、山豬肉等，讓大家盡情品嘗。園區近期最夯的莫過於跟日本怪獸之王《哥吉拉Godzilla》聯名的主題餐廳，即日至2025年6月底，販售哥吉拉主題餐點、啤酒杯、娃娃等商品，讓你感受怪獸之王的風采！

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地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

電話：03-812-3199

網址：www.farglory-oceanpark.com.tw





遠雄悅來大飯店 賞花東縱谷及太平洋絕美景緻

遠雄悅來大飯店坐落在花東縱谷及太平洋之間，擁有388間山景及海景客房，在房間陽台就能欣賞從大海冉冉升起的朝陽美景，戶外泳池及露天酒吧，白天是小朋友的戲水場所，晚上則變身大人們的派對時光，可前往新開幕的皮爾沙酒吧，提供各式調酒，更有飛鏢機讓親友同歡。

飯店適合全家大小一起享受溫馨度假時光，不但溜滑梯及球池、DIY教室、闖關遊戲區一應俱全，晚上則有園區生態導覽，工作人員會帶著入住的房客觀察園區裡多達20幾種的青蛙，寓教於樂。用餐時間前往英倫西餐廳，以早餐、下午茶及晚餐的自助吧為主，用新鮮漁獲食材熬煮的海鮮泡飯是必嘗料理，整面的巨大落地窗，讓住客可以盡情享受太平洋的海天一色。另外也能選擇秋草鍋物料理，每一季會提供溫潤的養生湯底及花東特色食材，雞肉選用台東的放山雞，是視覺與味覺的極致饗宴。

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地址：花蓮縣壽豐鄉山嶺18號

電話：03-812-3999

網址：farglory-hotel.com.tw

消費：秋季住房專案【1泊1食贈送暢遊海洋樂園】包含客房住宿*1晚、西式自助早餐，另贈住宿期間無限暢遊海洋公園（未包含0-5歲孩童門票）、每房送皮爾沙酒吧迎賓飲料卷2杯、拓印明信片乙份、青蛙Home趴、花蓮火車站或機場來回接駁乙次。加人加價費用請見官網。





青澤 顛覆傳統台東質感伴手禮

店名由來是台東倚靠著中央山脈，就像一座青山而得名，年輕老闆陳虹廷本身專業是美工設計，他顛覆傳統伴手禮的窠臼，運用台東特產與創意包裝，吸引年輕人目光。琪瑪酥是老闆對愛妻貼心告白，因為老婆喜歡沙琪瑪的風味，卻不愛黏人的口感，便設計可以一口咬的酥脆琪瑪酥，裡面塞滿內餡的醬心蛋捲，是人氣商品。台東熱氣球聞名全世界，便設計以立體紙雕展現層次感的禮盒，呈現出熱氣球在山海漫遊的意象，這包裝還獲得食品界奧斯卡-食創獎三等星獎項，熱汽球造型的紅烏龍土鳳梨酥，是用台灣在地紅烏龍茶融合在酥皮當中，外皮茶香濃厚，內餡土鳳梨酸酸甜甜，讓在地食材完美結合。

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青澤鐵花店

地址：台東縣台東市鐵花路346號

電話：089-336-698

時間：09:30-21:30

青澤正氣店

地址：台東縣台東市正氣路206號

電話：089-333-052

時間：09:30-21:30





松風文旅 瓦楞紙裝置藝術妝點角落

松風文旅位於王宮廟牌匾後方，便以門前兩隻石獅子為原型繪製Q版做為飯店吉祥物，由於飯店老闆以瓦楞紙箱起家，便將紙文化元素以裝置藝術的形式妝點在飯店的各個角落，全館有六種房型，所有房型都是挑高設計，用溫暖的木質搭配開闊的風格，戶外搖椅及無邊際泳池是網美打卡熱點，兒童遊戲室則有火車造型球池，滑草區，攀岩區，還有各式各樣的玩具，大人遊戲空間有刺激的賽車遊戲。晚餐以鍋物為主，都是使用宜蘭在地食材及時令蔬果，白天的自助吧加入宜蘭特色小吃-鴨賞，增添房客對在地美食印象。

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地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

電話：03-965-2111

網址：www.sofun-hotel.tw





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