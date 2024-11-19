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老公「台北101點燈」秀恩愛 賈永婕：也太愛我了吧！

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書
賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書

賈永婕9月上任成為台北101董事長，如今也已過了2個多月，18日深夜她大曬恩愛，原來老公以旗下公司集團名義，花錢在101點燈，力挺老婆。

賈永婕笑稱「今天輪到老公點燈加油，但是也太愛我了吧」，從照片中可以看到夜晚雨中101上點燈的字樣寫著「德杰集團 永婕同心」，她開心感謝「謝謝我的忠實粉絲腦公（老公）一直以來都這麼支持我！」還指出「王董名言他是出錢出力出氣筒」。另外更曬出她與老公在落地窗前，背景是台北101，放閃親親照。

網友則大讚此舉「這個不只點了光明燈，還有安太座！非常有智慧的老公！」有網友問「老公點燈要付費嗎」，賈永婕回覆「牌價不打折」甚至有網友建議「王董下次廣告版面要買大一點，由高樓層往下寫才看得見啦」，賈永婕也回應「那個這個王董可能出不起」。

賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書
賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書

賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書
賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書

賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書
賈永婕老公在台北101點燈秀恩愛。 圖／擷自臉書

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