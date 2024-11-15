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手刀快搶！張惠妹大巨蛋加開票 主辦單位曝喜訊

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
張惠妹即將成為首位站上大巨蛋辦個唱的華語女歌手。圖／聲動娛樂提供
張惠妹即將成為首位站上大巨蛋辦個唱的華語女歌手。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）即將成為首位站上台北大巨蛋辦個唱的華語女歌手，靈感大爆發主導「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演官方周邊，將心愛的2隻狗狗、2隻貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入每件周邊商品。

張惠妹親任「meight.o.nine」主理人，跟飯店聯名推出的「ASMR Maxxx」主題房大大轟動，演唱會周邊則以愛寵和分身「阿密特」為靈感，讓每位粉絲能把溫暖帶回家中，她感性地說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」商品預計本月18日開放預購，12月21日起在松菸文創園區炊事房「ASMR ×MEIGHT.O.NINE 快閃店」提供領貨，叫人驚喜的是特別加碼抽後台參觀通行證，1人中獎2人同行。

阿妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演於12月21日起在台北大巨蛋登場，5場近20萬張票秒殺售罄，主辦單位宣布天大的好消息，表示經製作團隊評估確認之後，正式加開B1層和L2層少數座位，16日起請留意拓元售票系統搶購。

另外阿妹稍早在IG限動無預警拋出喜訊，於12月14日在台東希拉海舉辦一日音樂祭，還有「就很突然！饒舌／街舞大賽」，但據悉她本人不會現身，很愛家鄉的她忙於彩排之際，不忘聲援在地活動。

張惠妹的每一步都在挑戰自我，創造新的無限可能，在無限擴張的ASMR音樂宇宙下，期盼能和更多有才華、有熱情的藝術家們合作，攜手碰撞出多采多姿的趣味火花，她笑說：「好玩最重要！」

張惠妹無預警拋出音樂祭的喜訊。圖／聲動娛樂提供
張惠妹無預警拋出音樂祭的喜訊。圖／聲動娛樂提供

張惠妹將心愛的狗狗、貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入每件周邊商品。圖／聲動娛樂提供
張惠妹將心愛的狗狗、貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入每件周邊商品。圖／聲動娛樂提供

張惠妹跟飯店聯名推出「ASMR Maxxx」主題房。圖／聲動娛樂提供
張惠妹跟飯店聯名推出「ASMR Maxxx」主題房。圖／聲動娛樂提供

張惠妹宣布加開部分座位的喜訊。圖／聲動娛樂提供
張惠妹宣布加開部分座位的喜訊。圖／聲動娛樂提供

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