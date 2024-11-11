不用飛到韓國！AFS Styling Lab 台北信義區快閃 消費滿額即可體驗客製行李飄帶

創造科技與永續時尚的未來，AFS Styling Lab信義區快閃店主打「Advanced創新」、「Freedom無拘」與「Sustainability永續」三大理念，將科技、個性化設計與環保結合到極致，讓你出國一路展現你的旅遊主張！

不必飛到韓國，就能體驗客製行李飄帶

現代旅行與生活型態越來越強調個性化與環保的結合，AFS品牌將這兩大趨勢融入產品設計，並將其呈現在2024年11月1日至11月30日於統一時代百貨台北店的AFS Styling Lab快閃店。讓你不必飛到韓國，就能享受與海外同等的客製行李飄帶體驗，還有豐富的購物優惠。

期間限定快閃店滿額即享個性化刺繡服務 AFS品牌深知消費者對於個性化商品的需求，尤其在旅行裝備上更是如此。在此次快閃店中，消費者只需在店內消費滿1500元，即可參加專屬的行李飄帶刺繡服務。無論是選擇姓名、喜愛的標誌，還是具個性化的字母縮寫，都能為你的行李箱增添獨特風格。客製行李飄帶體驗其實在韓國等地非常流行，現在在台灣的AFS Styling Lab也能夠實現。

現場可供行李飄帶客製刺繡機(左)/ AFS快閃限定客製行李飄帶

使用rPET打造極致輕盈且耐用的行李箱

將生活科技與環保時尚的結合，此次AFS Styling Lab也帶來了從持續熱銷一年多的Acer墨爾本拉鍊以及巴塞隆納前開式系列行李箱，由AFS團隊設計行李箱，由消費後使用回收寶特瓶製成的rPET打造，極致輕盈且耐用，契合現代消費者的需求。行李箱前開式設計，即便飯店空間再窄小，也能夠不佔據走道空間，輕鬆取出物品；加上360度靜音萬向輪設計，讓旅行更輕鬆流暢。行李箱設計不僅具備實用性，更在材質上滿足了對環保的承諾，為旅行者提供時尚與實用兼備的選擇。

永續選物品牌EVOPURE+ 使用鳳梨葉纖維製作的環保服飾

其永續選物品牌EVOPURE+ 則帶來了以鳳梨葉纖維製作的環保服飾，不僅時尚且舒適，還能降低生產過程中的碳排放與資源浪費，實現永續時尚的理念。快閃活動期間購買EVOPURE+限定服飾，還能享受9折優惠。而LOGINHEART則融合智慧科技的時尚配件，這些精巧的配件不僅使用專利微型晶片與感應材料，分別賦予了行動支付、個資全防護與票卡抗干擾的不同功能，提升日常生活的便利性與科技感。

由AFS此次也邀請永續時尚服飾品牌EVOPURE+，展售以鳳梨葉纖維製作的環保服飾/MIT台灣金選的LOGINHEART時尚配方包不只時尚精緻還可作為一卡通使用

限時優惠活動，不容錯過！

為了讓消費者不僅能享受到最新的科技時尚，還能享有購物樂趣，AFS特別推出了一系列豐富的優惠活動。從11/1至11/13，參與統一時代百貨台北店會員活動，凡消費滿5000元，即可獲得200元券。此外，消費者現場加入AFS的Facebook或Instagram，即可獲得壹次抽獎機會，有機會限量的雲朵人限定貼紙及巴塞隆納前開式28吋行李箱。

不來現場也能享有好康！無法親自前來的消費者也不用擔心，AFS同步推出線上「美好11選物慶」活動

AFS快閃店主視覺

一起進行更有意識且負責任的時尚購物選擇

「Advanced創新」、「Freedom無拘」與「Sustainability永續」這三大理念，將科技、個性化設計與環保結合到極致。無論你是追求商務旅行的效率，還是希望在日常生活中表達自我，AFS品牌都為你提供了更有意識且負責任的時尚購物選擇。

透過這場快閃店，AFS不僅展示了其對於科技與時尚的追求，也表達了品牌對於環保未來的堅持。讓我們一同來體驗這場科技與時尚的交會，為未來生活方式找到更多靈感！

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