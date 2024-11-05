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北中南快閃3個月！「飛天小女警」全新週邊限定登場 陪戶外控露營去

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／FANFANS粉粉提供
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經典可愛的「飛天小女警」主題娃娃來啦！「FANFANS粉粉」與沙發馬鈴薯樂園合作，從10/25起為期3個月推出可愛的主題娃娃機店，除了可以夾到「飛天小女警」與「FANFANS粉粉」聯手推出的機台限定露營相關商品之外，從店門、牆上到機台上，更布置了滿滿可愛的小女警，好拍又好夾的期間限定活動，鐵粉們絕對別錯過！

圖／FANFANS粉粉提供
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「FANFANS粉粉」與「飛天小女警」的合作，在「沙發馬鈴薯樂園」各連鎖店與「FUN星球親子樂園」登場；「飛天小女警」主題機台裡，有滿滿的全新系列週邊之外，機台布置也是氛圍拉滿，繽紛又可愛，店裡還有花花、毛毛、泡泡三人的角色立牌，店門玻璃更貼滿了飛天小女警裝飾來迎接大家，夾好夾滿之後也別忘了多拍幾張照片！

圖／FANFANS粉粉提供
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這回的聯名活動商品，是搭上戶外活動熱潮的露營週邊，像是露營不能缺少的桌椅、摺疊收納車，粉嫩馬卡龍配色讓增添了俏皮可愛感，還有「飛天小女警」們的小茶杯、保鮮盒與保溫便當提袋，也是野餐時不可或缺的必備小物，其他還有居家實用的硅藻土吸水地墊、折疊收納箱、回收桶、浴巾立體洗衣袋、購物袋、娃娃以及造型零錢包等，包準讓大家夾好夾滿夾得開心，這些都是夾娃娃機店內才有的限定商品，還不快帶滿滿的飛天小女警回家陪伴你！

粉粉親子樂園「飛天小女警」系列

活動期間：即日起到2025/1/26

活動地點：

FUN星球親子樂園

台北市松山區長春路357號

沙發馬鈴薯樂園

桃園龍潭聖亭店：桃園市龍潭區聖亭路172號

尊賢旗艦店：台中市北區尊賢街6-1號

鳳山青年旗艦店：高雄市鳳山區青年路二段

圖／FANFANS粉粉提供
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便當 野餐 露營 飛天小女警 馬卡龍

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