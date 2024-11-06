麥當勞與以大帶小與供應鏈共創共好，打造綠建築雙認證，消費者「眼見為憑」參與永續更有感！

「這不是一個新的開始！早在10多年前，麥當勞就開始思考能為環境做些什麼？」台灣麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲指出，永續是全世界的重要議題，麥當勞2030年辦公室與餐廳要減碳36%、2050年更要達成淨零碳排目標，永續刻不容緩也是企業的社會責任。

台灣麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲指出，為了讓更多消費者「眼見為憑」，「台北舊宗二」餐廳設置了告示與QR CODE訴說永續故事。圖片來源｜吳凱莉攝

其實麥當勞早在2013年就在高雄橋頭打造了綠建築餐廳，但當時技術工法有限以及成本考量下，無法大量複製到其他餐廳。還好當時的小小遺憾，一路累積經驗成為今日煉金石，當永續成為趨勢、還有總部的倡議，5年多前她開始領軍到處找靈感並重新檢視新的工法與建材，歷經3年時間打造取得美國與台灣綠建築雙認證「台北舊宗二」餐廳。

10多項環境友善設計，半導體玻璃節能還發電

「台北舊宗二」餐廳融合生態工法、建築工法節能設計、資源再利用與淨零排放概念，共有10多項環境友善設計，其中有不少是與台灣在地供應鏈合作，一塊創新發想與技術提升。

太陽能節能玻璃可確實阻隔輻射熱97%，其半導體玻璃兼具節能與發電功能。圖片來源｜麥當勞

黃美玲指出，像是玻璃隔熱一開始使用隔熱膜，她進一步溝通協調廠商調整，「誰能想到當初做玻璃隔熱膜的廠商，後來進化到推出『中空複層玻璃』可以阻絕外部冷熱能傳導，大大減少空調耗能」。

麥當勞以大帶小，不只供應鏈技術提升共好，也願意給創新技術一個實際的實證場域！黃美玲無意間看到Discovery報導台科大楊錦懷教授團隊研發出「太陽能節能玻璃」，半導體玻璃兼具節能與發電功能，她立刻與對方取得聯繫成為商業使用第一家，而這樣神奇的玻璃實測可以確實阻隔輻射熱97%。

舊衣、寶特瓶回收再製「衣纖木」木棧道，循環經濟摸得到

至於「台北舊宗二」餐廳外的木棧道，竟是使用1.1萬件舊衣與11萬個回收塑膠容器（包含9萬個寶特瓶及2萬個牛奶瓶）再製而成的「衣纖木」，比原木更耐操耐用，是麥當勞與台灣本土廠商「雄材大智」具體實踐循環經濟的合作案，讓資源獲得第二生命。

麥當勞「台北舊宗二」餐廳外的木棧道，使用1.1萬件舊衣與11萬個回收塑膠容器再製而成的「衣纖木」設置而成。圖片來源｜吳凱莉攝

麥當勞「台北舊宗二」餐廳外的木棧道使用「衣纖木」設置而成，許多民眾驚呼循環經濟的效應。圖片來源｜麥當勞

另外，這裡採用工法繁複、以回收塑料製成的「雨水積磚」，取代混凝土打造雨水貯集滯洪系統，並採用「可透水鋪面」鋪設得來速車道，不僅下雨天不易積水，雨水透過孔隙可以快速滲入土壤，相關的水資源還可利用於澆灌植栽及二樓洗手間馬桶沖水之用。

而自行車「鐵馬驛站」與「電動車充電樁」等，也是首度應用在餐廳，餐廳屋頂與停車場頂棚則架設超過40坪的「太陽能板」並納入EMS智慧能源管理系統，以隨時檢視管理餐廳能源使用。透過上述這些節能減碳的友善設計，算算「台北舊宗二」餐廳預計每年將可減少約38公噸的碳排放量，約等於2.54公頃森林一年的碳吸存量，相當驚人。

自行車「鐵馬驛站」與「電動車充電樁」等，也是麥當勞首度應用在餐廳。圖片來源｜麥當勞

麥當勞「台北舊宗二」餐廳屋頂鋪設「發泡隔熱板」、牆面施以「環保隔熱砂漿」，降低熱傳導，讓餐廳室溫更舒適、減少空調耗能。圖片來源｜吳凱莉攝

麥當勞「台北舊宗二」餐廳屋頂與停車場頂棚架設超過40坪的「太陽能板」。圖片來源｜吳凱莉攝

永續設計「眼見為憑」更有感，綠色用餐體驗遍地開花

只是，黃美玲回想推動綠色永續設計的路上，新的嘗試「為什麼要做」的質疑聲音也不少，但她理性讓數據說話，如何投資可以達到平衡、又可以減少多少碳排，如此長期來看，反而可以降低整體投資成本，又能同時達到淨零碳排的目標，對品牌、消費者、環境與供應商來說一舉數得。

麥當勞「台北舊宗二」餐廳設有兩格電動車專屬車位，配置50kW「電動車充電樁」。圖片來源｜吳凱莉攝

而為了讓更多消費者「眼見為憑」、知道「台北舊宗二」餐廳的用心，這裡也設置了告示與QR CODE訴說故事。像是「太陽能節能玻璃」貼上「隔熱節能玻璃且可100%阻隔紫外線穿透」標語，有越來越多人知道坐在窗邊不怕曬黑、驚呼「衣纖木」的觸感與質感、在「鐵馬驛站」看著心愛的自行車，很CHILL地享用早午餐。

麥當勞減少一次性垃圾，從飲料杯開始！有越來越多麥當勞餐廳有「內用飲料杯」。圖片來源｜麥當勞

這間餐廳不是只做一次性，未來不排除將結合社區活動，成為寓教於樂的互動場域，且麥當勞的綠色設計、節能減碳裝置，未來將陸續落實在每間餐廳，甚至「溯及既往」，預計年底前將有22家餐廳融入綠色元素，希望讓綠色用餐新體驗遍地開花、也讓消費者實際參與綠色永續有感。下次到麥當勞用餐，不妨也看看一旁的小告示，或許永續的種子將開始在心中萌芽！

麥當勞預計年底前將有22家餐廳融入綠色元素，希望讓綠色用餐新體驗遍地開花、也讓消費者實際參與綠色永續有感。圖片來源｜麥當勞

欣傳媒 許家禎 https://www.xinmedia.com/article/302122