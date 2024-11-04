免費入場！五月天「一路向東」回歸 時間、地點全揭曉

五月天發揮擁抱愛心、傳遞正能量的精神，籌辦「2024 Just Love It！一路向東」演唱會獻愛高雄、花蓮，原定上周盛大登場，但受強颱襲台影響延後，稍早五月天所屬相信音樂宣布改期至明年1月17、18、19日，卻又強撞114學年度學測，讓許多考生粉絲崩潰。

「2024 Just Love It！一路向東」演唱會3天4場皆為免費入場，明年1月17日自高流海風廣場啟程，隔天在花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場各有1場，18日壓軸場則在花蓮市東大門廣場，相信音樂發文：「風雨過後，一起走吧，一路向東再出發。」但尚未公布演出陣容。

此外，五月天阿信也在社群分享演唱會取消的心情，「為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計劃。夥伴將搭好的舞台拆開、分解、裝箱、收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得」，激動向歌迷們喊話「我們一定會再回去」。