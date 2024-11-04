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高雄跨年卡司「含金量」超高！盧廣仲徐佳瑩全到了

聯合報／ 記者李姿瑩
徐佳瑩。圖／亞神音樂提供
徐佳瑩。圖／亞神音樂提供

高雄市政府4日公布2025高雄跨年晚會卡司，請到金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王盧廣仲陪粉絲迎接2025。市長陳其邁表示，近年國內外巨星紛紛選擇高雄開唱，跨年延續這股超強能量，邀請共擁有11座金曲獎的音樂才女徐佳瑩和音樂鬼才盧廣仲，以最撼動人心的音樂力量，陪伴粉絲一起告別2024。

時隔七年再重回高雄跨年晚會，在接獲今年的邀約時，徐佳瑩感覺分外開心和榮幸。表演和工作經常在高雄，今年十月也才剛完成高雄巨蛋的個人演唱會，徐佳瑩用「有緣」來形容高雄這座她眼中一年比一年更讓人驚艷的城市。她也正用心設計一連串「有趣、開心、感動」的表演，準備在今年高雄跨年舞台上，陪伴所有人度過邁向2025的重要時刻。

出道以來，從高雄跨年晚會唱到高雄流行音樂中心的演唱會，高雄對盧廣仲而言，熟悉又親切，他說，「今年能夠再次回到高雄做跨年的演出非常地興奮，因為高雄是最溫暖的南方城市，高雄的好天氣，高雄人的熱情，讓人從來不會感受到絲毫冬天的寒意，而跨年晚會地點所在的亞灣區也正好是我最熟悉最安心的地方。」

除了大推亞灣區的夜景，高雄最讓盧廣仲心心念念的，是他每次到高雄必排逛夜市行程，今年盧廣仲早早便騰出時間，安排提前一天彩排，希望工作結束後，可以在高雄「迺夜市」。盧廣仲也開心預告，這次在高雄跨年舞台上，將帶著自己最寵愛的新歡—剛入手的新吉他，首度與觀眾見面。

2025高雄跨年晚會將於12月31日晚上6點55分在夢時代登場，主辦單位透露，除了盧廣仲和徐佳瑩兩位「含金量」爆表的實力派重量級卡司獨家演出，今年高雄跨年晚會節目，邀請藝人以跨界共演等不同形式內容，呈現令人耳目一新的表演，接下來還有更多超狂卡司將陸續公布。

盧廣仲。圖／添翼創越工作室提供
盧廣仲。圖／添翼創越工作室提供

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