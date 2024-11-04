「黑白大廚」鄭智善在台灣！遭野生捕獲 路人瘋搶合照

Netflix推出的料理競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」吸引許多觀眾喜愛，其中「港點女王」鄭智善近日低調現身台北街頭，在西門町觀光時被許多台灣民眾認出，就連韓Youtuber「韓國女生Judy」也開心分享兩人合照。

鄭智善昨天與老公低調現身西門町，只見她整身穿著深色系相當低調，但仍被許多民眾當場認出來，紛紛向前要求合照，不少網友在網上分享與鄭智善的合照，還有網友興奮喊道：「我竟然在西門町（松屋前）遇到白湯匙主廚鄭智善！！！（立馬表演她拔絲）」。

此外，鄭智善也興奮分享收到18天生啤酒、金門高粱酒的照片；還與Youtuber「韓國女生Judy」一起合體吃飯，兩人也在社群平台分享合影。

據悉，鄭智善先前也曾與朋友來台旅遊，逛了三峽老街及寧夏夜巿，品嘗了台灣許多知名小吃。

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鄭智善近日低調來台。 圖／摘自IG

鄭智善近日低調來台。 圖／摘自IG