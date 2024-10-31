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粉絲別哭！劉德華聽到了 首場喊卡補辦時間曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
63歲的劉德華是不老男神。圖／台灣映藝、超級圓頂提供
63歲的劉德華是不老男神。圖／台灣映藝、超級圓頂提供

天王劉德華（華仔）衰遇強颱康芮襲台，稍早宣布晚上首場「今天⋯is the Day」巡演停辦，不少在場粉絲獲知後痛哭哀號，主辦單位超級圓頂緊急與各單位協調，宣布今日停辦場次於11月2日中午補辦，同時也開放無法到場粉絲全額退票。

超級圓頂今表示場地單位台北捷運公司通知要求停辦，今日演出場次予以配合停辦，目前正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，至於相關退票及是否擇日補辦等等細節，將會盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

經過約一小時協調之後，超級圓頂宣布於11月2日中午補辦，購票觀眾請持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座，而因延期無法到場者，不得轉讓實名制票券，至11月6日晚上11點59分前可以申請全額退票（免收退票手續費）。

超級圓頂臉書全文：

《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次補辦公告

原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。

若因延期無法到場之觀眾，實名制票券不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

超級圓頂工作人員 2024.10.31

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