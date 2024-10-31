快訊

氣象署下午最新風雨預測 明天全國都達停班停課標準

颱風假「你家斷糧嗎？」全台超市、量販營業狀況一次看

像老鼠一樣被困！西班牙暴雨洪災已95死

韓團Stray Kids遇颱風延期！粉絲急哭：車票、住宿泡湯

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
韓國男團Stray Kids原預計周六在高雄世運主場館開唱，將延後一天舉辦。圖／摘自IG
韓國男團Stray Kids原預計周六在高雄世運主場館開唱，將延後一天舉辦。圖／摘自IG

韓國男團Stray Kids「Stray Kids World Tour」原定於11月2日在高雄國家體育場舉行的演唱會，然而遇到康芮颱風受阻，主辦單位理想國於緊急宣布，將演出延期至11月3日晚間6點舉行。不過不少北部歌迷已經訂好住宿和車票，等於全部被颱風打亂計劃，直呼：「真的好難重訂。」但也有人表示，「沒有取消就是萬幸」。

理想國在臉書發文：「由於遇上康芮颱風影響，高雄市已達「停班停課」(10月31日) 標準，我們很遺憾地宣布，在經多方討論評估安全考量及舞台搭建作業，不得不在此宣布於2024年11月2日舉辦的 Stray Kids World Tour 演出將延後一天，改至2024年11月3日 晚上6點 於原場館舉行，造成不便請大家見諒。」

為保證藝人安全完成演出，我們也將充分準備好應對方案，感謝粉絲們的理解與配合。已購買票券者將可保留原票券，於2024年11月3日持完整原票券入場觀賞演出。若不克參與延期演出，即日起，退款資訊及辦法請至拓元售票網站查詢。

延伸閱讀

康芮颱風來襲 墾丁國家公園封園 屏東來義撤離124人

颱風來襲 北市兩騎士疑閃倒塌路樹自摔受傷

康芮颱風來襲 台南風勢強勁 各百貨公司、影城暫停營業

颱風夜裡機車拋錨！男風雨中牽車…巡邏警及時接電救援

相關新聞

貴婦百貨BELLAVITA跟進停班停課 宣布10月31日不營業

強颱康芮讓全台警戒，10月31日22縣市均停班停課。根據中央氣象署表示，今天晚間開始到周五清晨，是康芮颱風影響台灣最明顯...

E人快來包場！ 大人系「麥當勞派對」全新開放預約 最低每人250元起 還送奶昔大哥漁夫帽、漢堡神偷眼罩

E人快來包場！ 大人系「麥當勞派對」全新推出 最低每人250元起 還送奶昔大哥漁夫帽、漢堡神偷眼罩

一起來回憶宮崎駿！風動室內樂團2025巡演《無限》：宮崎駿動畫音樂經典再現

一起來回憶宮崎駿的音樂吧！備受矚目的風動室內樂團將於2025年推出《無限》宮崎駿動畫精選音樂會巡演，重現《神隱少女》、《天空之城》等經典動畫的動人旋律。這場音樂盛宴不僅為宮崎駿迷創造了珍貴的回憶之旅，更帶來震撼的現場體驗，讓觀眾彷彿置身動畫世界。早鳥購票即享7折優惠，邀請粉絲及家人共同體驗音樂與動畫的奇幻交織！

超驚艷一站式服務！ 4間位於板橋的美甲店，讓人氣質藏也藏不住

美甲店除了可以做出水水又美麗的指甲之外，對於指甲也有起到保養的功效，不過說術業有專攻，讓指甲水水美麗動人是美甲師的工作，若指甲出現健康問題，而有需要專業的醫療協助時，還是要乖乖看醫生啦！

連鎖KTV又少一家！ 20多年「好樂迪逢甲店」驚傳熄燈 網哀號：唯一自助吧也沒了

連鎖KTV又少一家！ 20多年「好樂迪逢甲店」驚傳熄燈 網哀號：唯一自助吧也沒了

網嘆30年地標將消失！ 北車「光南大批發」驚傳搬遷8折大出清 新址曝光大反轉

網嘆30年地標將消失！ 北車「光南大批發」驚傳搬遷8折大出清 新址曝光大反轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。