韓團Stray Kids遇颱風延期！粉絲急哭：車票、住宿泡湯

韓國男團Stray Kids「Stray Kids World Tour」原定於11月2日在高雄國家體育場舉行的演唱會，然而遇到康芮颱風受阻，主辦單位理想國於緊急宣布，將演出延期至11月3日晚間6點舉行。不過不少北部歌迷已經訂好住宿和車票，等於全部被颱風打亂計劃，直呼：「真的好難重訂。」但也有人表示，「沒有取消就是萬幸」。

理想國在臉書發文：「由於遇上康芮颱風影響，高雄市已達「停班停課」(10月31日) 標準，我們很遺憾地宣布，在經多方討論評估安全考量及舞台搭建作業，不得不在此宣布於2024年11月2日舉辦的 Stray Kids World Tour 演出將延後一天，改至2024年11月3日 晚上6點 於原場館舉行，造成不便請大家見諒。」

為保證藝人安全完成演出，我們也將充分準備好應對方案，感謝粉絲們的理解與配合。已購買票券者將可保留原票券，於2024年11月3日持完整原票券入場觀賞演出。若不克參與延期演出，即日起，退款資訊及辦法請至拓元售票網站查詢。