周杰倫大巨蛋還有票！突宣布加賣這區 搶票時間曝光

周杰倫12月在大巨蛋開4場「嘉年華」演唱會，日前門票開賣掀起一波熱潮，也造成黃牛票亂象，一張原價6880元的票甚至開出30萬元，還有黃牛被抓後，已經售出的170多張門票被作廢，讓買不到票的歌迷超級惋惜，而今周杰倫宣布再度釋票，歌迷還有機會！

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站宣布販售「部份視線遮蔽區」，開賣時間是11月2日周六中午12點在拓元售票系統，公告中也說明視線遮蔽區座位，「本區因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法觀看完整舞台。」

而周董魅力驚人，此次相隔7年回家鄉開唱，4場不到15萬搶到翻，開賣日當天最高瞬間湧入89萬人（890583人），超越先前劉德華與張學友的84萬和80萬，拓元售票執行長邱光宗透露，為此特地出動了一萬多台虛擬機器，「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫」。